Defender-kloon met BMW-motoren heeft een prijs

Net zoals de oude Defender, maar dan van een andere fabrikant en met motoren van BMW. De Ineos Grenadier is bijna hier en dit moet ‘ie kosten.

Op de automarkt is het een relatief nieuwe speler: Ineos. Het is van origine een Brits chemiebedrijf in handen van Jim Ratcliffe. Je kent Ineos misschien van het wielerteam met die naam en ook prijkt de naam Ineos prominent op de F1-bolides van Mercedes-AMG. Als je goed hebt opgelet weet je echter ook dat Ineos bezig is met een auto.

Ineos Grenadier

Dat is de Ineos Grenadier. Een auto die slim inspeelt op het gat dat de Land Rover Defender achterliet. Eigenlijk heel simpel door min of meer exact een Defender te zijn. De Grenadier lijkt erg op de Defender en wil ook hetzelfde soort doel bereiken: een no-nonsense offroader die in elk terrein zijn mannetje staat. Op zich perfect, want Land Rover heeft niet iedereen blij gemaakt met de volledig nieuwe Defender. Wie liever bij het oude recept blijft, heeft aan de Ineos Grenadier een goede.

Specs

Ineos deelde meer info over de Grenadier, waaronder alle specificaties en een prijs. Voorlopig enkel nog een Engelse prijs, komen we zo even op terug. Allereerst de aandrijving. Ineos leent hun motoren van BMW. Het gaat specifiek om het gebruik van de BMW B58 zes-in-lijn benzine en de BMW B57 zes-in-lijn diesel.

De specificaties van beide motoren kun je kennen van BMW: 286 pk en 450 Nm voor de 3.0 liter grote B58, terwijl de B57 in de Grenadier 249 pk en 550 Nm levert. Snel zijn beide motoren absoluut niet: de benzineversie zit in 8,6 seconden op de 100 km/u, terwijl de diesel er 9,9 seconden over doet. Niet het doel van deze auto, maar toch. De enige tranmissie beschikbaar is een automaat met acht versnellingen van ZF.

Prijs

Wat betreft de prijs hebben we goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat die prijs 49.000 pond is voor de basisversie in het Verenigd Koninkrijk. Dat is omgerekend zo’n 58.000 euro. Dat valt best mee voor een mastodont als deze. Het slechte nieuws is dat de Nederlandse prijs zeker geen 58.000 euro gaat zijn. Bekijken we de BPM-tabel even, dan mag je die prijs zo ongeveer verdubbelen en dan nog een beetje er bij op tellen. Die prijs zullen we overigens binnenkort écht zeker weten, want op 18 mei opent Ineos een configurator en kun je de auto pre-orderen middels een aanbetaling van 2.500 euro.

Dealers

Ook weten we nog niet zeker hoe Ineos de Grenadier hier gaat uitleveren, maar in het Verenigd Koninkrijk heeft Ineos een heel logistiek systeem geregeld. Een aantal bekende dealers van een scala aan automerken zal een soort Ineos-hoekje regelen waar de Grenadier bekeken en besteld kan worden. BMW-dealers zullen motoronderhoud regelen en zorgen dat de techniek van de Grenadier begrepen wordt, zodat er niet allemaal specifieke Ineos-dealers geopend hoeven te worden. Dat houdt de boel allemaal bereikbaar.

Ineos gaat later dit jaar de Grenadier in elkaar zetten in de Mercedes-fabriek in Hambach. De productie staat gepland voor juli 2022. Deze terreinbeul gaat in Nederland waarschijnlijk een dure worden, maar dat zien we nog wel.