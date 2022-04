In beeld: matchende LaFerrari en F12tdf van Nederlandse eigenaar

Op deze foto zie je voor een paar miljoen aan Ferrari’s. Gewoon op Nederlandse bodem.

Een LaFerrari en een Ferrari F12tdf: dat zijn voor veel mensen auto’s die hoog op het lijstje met droomauto’s staan. Voor sommige mensen blijft het niet bij dromen, die kopen dit soort auto’s gewoon. Zo is er een Nederlander die een zwarte Ferrari F12tdf én een zwarte LaFerrari heeft.

We schreven al eens eerder over de LaFerrari, maar dankzij @gemaskerdemuchacho hebben we nu betere foto’s van deze auto. Hij had de unieke kans om deze auto te fotograferen, samen met de F12tdf van dezelfde eigenaar.

Op de foto’s zijn de kentekens weggewerkt, maar beide auto’s staan gewoon op Nederlands kenteken. En dat is bijzonder, want van de LaFerrari staan maar vijf stuks op kenteken en van de F12tdf maar zes. Op beide auto’s is absoluut niet afgeschreven de afgelopen jaren. Een beetje F12tdf kost dik een miljoen en de prijs van een LaFerrari kan oplopen tot ruim boven de 3 miljoen.

Deze LaFerrari is niet de eerste de beste LaFerrari. Zwarte exemplaren zijn sowieso vrij zeldzaam, maar belangrijker nog: de eerste eigenaar was niemand minder dan Fernando Alonso. Die heeft er nauwelijks mee gereden, maar het is natuurlijk wel leuk om te vertellen dat je auto van een tweevoudig Formule 1-wereldkampioen is geweest.

Ondanks het feit dat het twee zwarte Ferrari’s met een 6,3 liter V12 zijn, verschillen de auto’s toch behoorlijk van elkaar. De auto’s hebben uiteraard een hele andere lay-out, een van de twee is een hybride en daarnaast is het design behoorlijk anders. Wat ook opvalt als je de auto’s naast elkaar ziet: zo’n LaFerrari is best klein.

Dit zijn overigens niet de enige auto’s die de eigenaar (@ruuter01 op Instagram) in zijn wagenpark heeft. Hij is een fervent Ferrari-verzamelaar en bezit ook nog een 458 Speciale, een 599 GTO, een 448 Pista Spider en een 812 GTS. Daarmee heeft hij dus de créme de la créme van moderne Ferrari’s in zijn garage.

Foto’s: @gemaskerdemuchacho via Autoblog Spots