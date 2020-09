Zo gaat Nederland naar de start van 24 uur van Le Mans - Autoblog.nl

Nederland is goed vertegenwoordigd in de 24 uur van Le Mans die vanmiddag van start gaat.

De FIA WEC kent vele langeafstandsraces, de één langer dan de ander, maar geen één is zo bekend en geliefd als de 24 uur van Le Mans. Op het Circuit de la Sarthe, bekend vanwege zijn enorm lange rechte stuk met chicanes, zullen vanaf 14:30 een groot aantal racers het elkaar 24 uur lastig maken voor de winst. Dit gebeurt in meerdere klassen.

Nederland

In twee van die klassen is Nederland prima vertegenwoordigd. Om te beginnen met Racing Team Nederland. De welbekende gele racekleuren zullen schitteren in de LMP2-klasse. RTNL rijdt met een Oreca 07 bestuurd door drie bekende coureurs: Giedo van der Garde, Frits van Eerd en Nyck de Vries.

Kwalificatie

Bij de kwalificatie wist Racing Team Nederland zich als derde neer te zetten binnen de LMP2-teams. Alleen United Autosports en G-Drive Racing wisten een snellere tijd neer te zetten, maar het verschil is nihil. De Oreca 07 belandde nog even in het grind met Nyck de Vries achter het stuur, maar dat zorgde niet voor grote problemen.

Porsche

Zoals je recent hebt kunnen lezen, doet Nederland het goed in de Porsche Supercup. Kampioen Larry ten Voorde en Max Verstappen van Splunteren verrichten goed werk in de race-ready 911’s. Ook zij zijn allebei te vinden op de grid van de 24 uur van Le Mans, in de GTE-Am-klasse. Beide besturen een Porsche 911 RSR, Ten Voorde voor Team Project 1 en Van Splunteren voor Proton Competition. Bij Project 1, twee keer drie bestuurders verdelen tussen twee RSR’s, doet ook Jeroen Bleekemolen mee. De resultaten (kwalificatie) van Van Splunteren en Bleekemolen zijn nog niet bekend, het team van Ten Voorde kwalificeerde als derde.

Een hoop rood-wit-blauw aan de start dus. Hopelijk dat Nederland goede resultaten kan boeken aan de finish van de 24 uur van Le Mans.

Jong bloed

Over die Supercup gesproken: ook daar moeten we vers jong bloed in de gaten houden. Een jonge Nederlander genaamd Loek Hartog (en nee, ik ben het niet, ondanks wat @michaelras je doet geloven) heeft een plek bemachtigd op de grid van de Porsche Supercup-race op Le Mans. Deze 45 minuten durende showdown tussen een zestigtal coureurs uit de Supercup zal plaatsvinden als opener voor de 24 uursrace. Hartog is slechts 17 jaar oud en rijdt hierbij mee met de grote jongens. Iemand om in de gaten te houden, dus.