Nederlander zegeviert in Porsche Supercup! - Autoblog.nl

De recente Nederlandse dominantie van de autosport gaat door. Voor het eerst in elf jaar heeft een Nederlander weer de Porsche Supercup op zijn naam geschreven.

We hebben het al vaker gezegd, maar het zijn tijden van ongekende weelde voor de Nederlandse autosport. En het blijft maar gaan ook. Robin Frijns wint in het DTM, Rinus Veekay gaat hard in Amerika, Racing Team Nederland doet vooraan mee in het WEC en Spyker domineert al zes jaar de F1.

Patje en de jonge Bleek

Sinds dit weekend zijn ‘wij’ ook weer leverancier van de Porsche Supercup kampioen. Want hoewel het in Spa nog bijna mis leek te gaan, owneerde Larry Ten Voorde het laatste weekend op Monza. Omdat grote concurrent Dylan Pereira de bal nu een klein beetje liet vallen, pakte Larry zo na het simkampioenschap eerder dit jaar ook het ‘echte’ kampioenschap. Ten Voorde volgt daarmee viervoudig kampioen Patrick Huisman en tweevoudig kampioen Jeroen Bleekemolen op als Nederlandse winnaars van de titel. Hulde!

GP Elite

Larry’s resultaat is des te knapper omdat hij uitkomt voor het eveneens Nederlandse GP Elite team. Voor het team was dit seizoen pas het eerste volledige jaar in de Supercup. Teammaat Max van Splunteren, zoon van Pons Porsche-honcho Paul van Splunteren, werd de best geklasseerde rookie. Het team eindigde daarmee op een verdienstelijke tweede plaats in het kampioenschap.

Welverdiende doorbraak na jaren beulen

Nou hadden wij natuurlijk al lang zien aankomen dat Larry wel wat kon bereiken in de autosport. In 2014 namen we hem daarom al op in ons lijstje van negen Nederlandse talentjes om in de gaten te houden in de autosport. Toch heeft het even geduurd voordat de voormalige kartkampioen deze doorbraak mocht beleven. Dat heeft met name te maken met de financiën.

Le Mans

De legende wil dat Larry om maar betrokken te blijven in de sport in het verleden wat odd jobs deed voor GP Elite, zoals pylonnetjes goed neerzetten en dergelijke. Deze overwinning in de Supercup proeft dan ook zoet voor Larry, die zijn carrière weer op de rit lijkt te hebben. Later deze maand verschijnt hij bijvoorbeeld ook aan de start in de 24 uur van Le Mans met een 911 RSR.

911 in de garage?

Of de Tukker ook een Porsche 911 mag toevoegen aan zijn garage, zoals sommige winnaars uit het verleden, weten we niet zeker. Misschien moet hij daarvoor anders even babbelen met de vader van zijn teammaat…