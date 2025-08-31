De lak van deze nieuwe Nederlandse Ferrari is duurder dan jouw auto

En dan is de lak nog maar het begin van het gigantische bedrag aan opties!

De RDW heeft in juli opnieuw geweldige auto’s op kenteken mogen zetten, met natuurlijk de Pagani Zonda ‘JC’ als topper. De eerste Pagani die op Nederlands kenteken werd gezet was helaas maar kort in ons land. De auto is zeven dagen na de Hollandse registratie verhuisd naar Duitsland.

Gelukkig is er een Utopia bijgekomen in augustus die je hier op Autoblog al veelvuldig hebt kunnen zien. In juli zijn er nog veel meer interessante auto’s naar Nederland gekomen zo blijkt uit de gegevens van de RDW.

Nieuwe modellen

Er kwamen afgelopen maand vier compleet nieuwe modellen voor het eerst naar Nederland. De plug-in hybride Lynk & Co 08 rijdt al twee jaar rond in China, maar kwam in juli 2025 voor het eerst naar Nederland. De eerste 38 stuks hebben allemaal met een prijskaartje van € 58.872. Hij is verwant aan de nieuwe Volvo XC70. Beide modellen hebben een elektrische actieradius van 200 kilometer.

Tevens verscheen het eerste Hyundai-equivalent van de Kia EV9 op de Nederlandse markt, de Hyundai Ioniq 9. Het eerste exemplaar is een AWD-uitvoering met een catalogusprijs van € 77.895. We zien ook de eerste tien stuks van de Mazda 6e én de eerste Citroën ë-C5 Aircross. De Citroën staat geregistreerd als gewone C5 Aircross, maar het betreft toch echt de volledig elektrische versie, in dit geval een Standard Range met 157 kW vermogen en een 73 kWh accu.

Tot slot is Jaecoo druk bezig om de nieuwe Nederlandse showrooms te bevoorraden. Het aantal exemplaren van de Jaecoo 7 steeg in juli plotseling van 47 naar 128 stuks. Men heeft dus in ieder geval vertrouwen in de verkoop van deze Jaecoo!

Urus SE is het broodje van de maand

Lamborghini heeft de ‘few-offs’-lijn, maar er is ook een model waarvan Lambo er niet genoeg van kan verkopen. Dat model is de Urus. Ook in Nederland is de hoge Lamborghini in trek. Op 1 augustus stonden er 828 Lambo’s op Nederlands kenteken en bijna 40% daarvan is ondertussen van het type Urus.

Alleen al in juli kwamen er 26 bij, waarvan 20 vers uit de fabriek. Dat waren allemaal hybrides, dus de Urus SE, wat voor Nederland natuurlijk een hele logische keuze is. Het scheelt immers een ton aan BPM! Lang leve het Nederlandse systeem.

Duurste Ferrari SF90 XX Stradale

Ook in de maand juli mocht de RDW weer ontzettend duur spul registeren. Er waren negen auto’s die meer dan € 500.000 waard zijn. De allerduurste is dit kunstwerk: een tailor made Ferrari SF90 XX Stradale. De raceauto voor op de weg draagt de bijzondere kleur Rosso Taormina, een kleur die Ferrari uitbracht voor de speciale ‘Cavalcade Editions’. De kleur is zelfs doorgevoerd in het carbon van de XX in zowel het ex- als het interieur. Kroymans Ferrari laat weten dat alleen al de lak € 60.000 exclusief btw kost.

Foto: Kroymans Ferrari Foto: Kroymans Ferrari Foto: Kroymans Ferrari Foto: Kroymans Ferrari Foto: Kroymans Ferrari Foto: Kroymans Ferrari Foto: Kroymans Ferrari Foto: Kroymans Ferrari

De lak en kleurstelling zijn verre van de enige opties die de eigenaar heeft aangevinkt. Hoe weten we dat? Ferrari zet sinds een aantal jaar een plaatje onder de motorkap met daarop alle aangevinkte opties. Handig voor als je je Ferrari gaat doorverkopen, maar ook om jezelf eraan te herinneren wat je ook al weer allemaal gekozen hebt. Het is al helemaal mooi als je zoveel opties hebt geselecteerd dat de letters te klein zijn om te lezen, zoals bij deze XX. Wat je voor al die opties betaalt? Zo’n € 350.000.

Foto: Kroymans Ferrari

Niet alleen een nieuwe Ferrari

Naast de SF90 XX zijn er dus nog wat nieuwe Nederlandse auto’s die meer dan een half miljoen waard zijn. We noemen een Donkervoort F22, twee Revuelto’s en twee Purosangue’s, maar ook zeer kostbare oldtimers kwamen naar Nederland. De topper is wederom een Ferrari: deze bloedmooie 275 GTB/4.

Foto: Jean-Pierre Nuvelstijn Foto: Jean-Pierre Nuvelstijn Foto: Jean-Pierre Nuvelstijn Foto: Jean-Pierre Nuvelstijn Foto: Jean-Pierre Nuvelstijn Foto’s: Jean-Pierre Nuvelstijn

De auto stamt uit 1967. Twee jaar terug wisselde hij nog van eigenaar voor een bedrag van € 2,8 miljoen! Toen was de auto nog gespoten in de kleur Oro Chiaro (lichtgoud), maar later is de auto van een prachtige lichtblauwe kleur voorzien. De Ferrari maakt geen gebruik van de nieuwe kentekenreeks voor klassiekers.

Kia Elan!

Gaat er bij iemand een belletje rinkelen als de naam ‘Kia Roadster’ wordt genoemd? Of anders de wat meer bekendere naam ‘Kia Elan’? Juist, het is familie van de Lotus Elan. Na faillissement van Artioli kocht Kia de rechten voor de Lotus Elan. Het Zuid-Koreaanse merk bouwde tussen 1996 en 1999 precies 1.056 stuks met een Mazda motor (in plaats van een Isuzu motor) en met duidelijk andere achterlichten.

Hoewel de Kia Elan alleen in Zuid-Korea en Japan werd verkocht, zijn verschillende exemplaren in de loop van de tijd naar Nederland gekomen. In juli is er opnieuw een exemplaar door de RDW geregistreerd (in dit geval dus als ‘Kia Roadster’), waardoor de teller op 5 stuks is komen te staan.

We blijven even in de jaren ’80 en ’90, en denk daarbij dan even aan de supercars uit die tijd. Prachtige automobielen die gelukkig ook nu nog geregeld vanuit het buitenland naar Nederland worden gehaald, waarmee het wagenpark toch weer een stukje mooier wordt.

Zo werd er in juli vanuit Noorwegen een indrukwekkende DeTomaso Pantera GT5 naar Nederland gehaald, een model waarvan er maar 250 zijn gemaakt. Ook konden we een geweldige Lamborghini Diablo verwelkomen, een exemplaar dat nieuw in Canada geleverd werd. En ja, zoals de subtitel al doet vermoeden, ook is er een Ferrari F40 op kenteken gezet.

De F40 behoeft natuurlijk geen verdere uitleg, maar het is misschien wel leuk om te weten dat er op dit moment 19 op Nederlands kenteken staan. De laatste toevoeging is ongeveer nummertje 17 van de (officiële) 1.311 stuks en is tevens de allereerste F40 waarbij gewone zijruiten zijn gebruikt in plaats van de ‘Lexan schuifraampjes’. De iconische Ferrari met gele platen is zelfs al op de snelweg gespot.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen