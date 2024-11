Helaas pindakaas: benzineprijs langere tijd in de lift

Je bent weer meer kwijt voor een litertje peut aan de pomp, de benzineprijs stijgt.

Als je langs een tankstation rijdt is het toch altijd even kijken naar de prijs. Misschien doe je dat bij je vaste pomp op de vaste route tijdens het forensen. Dan herken je ook dat gevoel van innerlijke blijdschap als je ziet dat de prijs minder is dan gisteren.

Een tijdje was dat ook zo. Voor je het weet maak jij je innerlijke zelf weer veel te blij. Nog even en dan kan ik tanken voor X.. alleen dat even is nooit gekomen. Sterker nog, het hele gevoel van blijdschap kan de prullenbak in want de prijs zit in de lift. Sinds oktober is het zo dat de benzineprijs stijgt. Dat is balen.

Gelukkig is er niet sprake van een enorme stijging. Volgens UnitedConsumers ben je nu zo’n 10 cent per liter meer kwijt voor een litertje peut in vergelijking met begin oktober. Aldus de organisatie tegenover Nu.nl. We hebben slechtere tijden achter de rug. Begin dit jaar was je bijvoorbeeld een stuk meer kwijt dan nu het geval is. Dieselrijders zijn ongeveer 16 cent meer kwijt per liter. LPG is iets meer dan 10 cent duurder.

Voorlopig was de zomer van 2024 de gunstigste periode om te tanken. Zoals altijd is er een zondebok voor de stijgende prijzen. Zijn het de oliecartels? Is het de oorlog in het Midden-Oosten? Is de stand van de maan ongunstig ten opzichte van de zon?

Nee, dit keer moet je Donald Trump boos aankijken. Sinds de republikein de presidentsverkiezingen heeft gewonnen is de dollar sterker geworden ten opzichte van de euro. Door een zwakkere euro moet jij meer betalen aan de pomp. De Amerikaanse dollar is nog altijd de munt voor oliehandel.

Het is niet te voorspellen wat de benzineprijs de komende maanden gaat doen. Laait het conflict in het Midden-Oosten verder op, dan kun je er donder op zeggen dat de benzineprijs stijgt. Blijft de dollar sterker worden ten opzichte van de euro? Ook dan moet je meer betalen voor je favoriete vloeistof.