'Ex BTW prijs? Weg ermee!' - Autoblog.nl

Dat is kort samengevat de strekking van een nieuw manifest, dat ervoor moet zorgen dat ex btw-prijzen voor personenauto’s uitgebannen worden.

In of Ex BTW?

Je kent het waarschijnlijk wel: heb je net een occasion gezien voor een mooie prijs, blijkt het een ex btw prijs te zijn. De juiste auto vinden is doorgaans al lastig genoeg en zulke grappen maken het er niet overzichtelijker op. Officieel mag het ook niet, maar de praktijk is helaas anders.

Het zou fijn zijn als occasionwebsites daar een stokje voor zouden steken, maar dat gebeurt vaak niet. Dit is voor veel mensen een doorn in het oog en daarom wordt er nu actie ondernomen. Er is namelijk een manifest gepresenteerd met de pakkende titel ‘Ex BTW – Weg ermee!’.

Het manifest is een initiatief van Bas Oude Luttikhuis en Martijn Duivenvoorden. Het doel van de beide heren is duidelijk: ze willen dat er niet meer geadverteerd wordt met ex btw-prijzen. Om hier aandacht voor te vragen willen ze zoveel mogelijk autobedrijven en consumenten het manifest laten ondertekenen.

Waarom is dit erg?

Het pijnpunt is overigens niet alleen dat er minder duidelijkheid is voor consumenten, ook autobedrijven hebben er belang bij. Dat wil zeggen: de autobedrijven die wel netjes de btw meenemen in de prijs. Die komen bijvoorbeeld minder snel naar voren als er gesorteerd wordt op prijs. Wat de meeste Nederlanders natuurlijk doen.

Leuk zo’n manifest, maar wat is volgens dit initiatief concreet de oplossing? Ten eerste wil ‘Ex BTW – Weg Ermee’ dat occasionwebsites optreden tegen adverteerders die zich hieraan schuldig maken. Dat optreden houdt dus in: een waarschuwing geven en als daar niet naar geluisterd wordt de adverteerder van het platform knikkeren.

Ook wil ‘Ex BTW – Weg Ermee’ dat de autoriteiten optreden. Met het manifest moet er de benodigde druk uitgeoefend worden op de partijen die wat aan de situatie kunnen veranderen. Verder wil de nieuwe organisatie meldingen registreren van bedrijven die ex btw-prijzen hanteren. ‘Ex BTW – Weg Ermee‘ wil er geen gras over laten groeien: het streven is dat per 1 mei alle ex btw prijzen voor occasions verdwenen zijn.