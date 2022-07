Exclusieve familieauto voor 25k: AB Advies!

Een exclusieve familieauto voor niet al te veel geld. Waar moet je naar kijken?

Werken bij Autoblog is soms net werk. Natuurlijk, als petrolhead willen we de hele dag praten over vergeten hatchbacks van de jaren ’90, maar willen we graag ook onze lezers van avies voorzien. Soms kunnen we het nuttige met het aangename combineren, zoals vandaag! Dat komt door Autoblog-lezer Dennis.

Hij heeft net wat andere prioriteiten dan de meeste Nederlandse weggebruikers. We stonden al likkebaardend zijn lijstje met auto’s te lezen. Dennis begon in een Saab 900 uit 1994. Daarna een Saab 9-5 en vervolgens twee Alfa Romeo’s: een 147 en de epische 159. Daarnaast nog tweemaal een Alfa Romeo: een GTV uit 1996 en een GTV uit 1999. Zijn droomauto heeft hij ook gehad: een Maserati Quattroporte uit 2006! Wow!

Op dit moment is Stefan heel verstandig met een Fiat 500e. Die auto staat dan de laadpaal te vergezellen omdat Stefan op pad is met een Chevrolet Corvette uit 1973 of de familieauto, een Buick Enclave. Juist voor die auto is hij op zoek naar een opvolger. Het moet een echte exclusieve familieauto zijn. De familieauto moet iets bijzonders zijn, als het kan Italiaans. Oh, en een kar van 1.300 kg moet ‘ie kunnen trekken.

De wensen en eisen voor een exclusieve familieauto kun je hieronder lezen:

Huidige auto (vorige auto’s) Buick Enclave, Corvette, 500e Koop / lease Koop Budget 25.000 euro Jaarkilometrage 20.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Buick is aan vervanging toe Gezinssamenstelling 2 volwassenen, 2 kinderen Voorkeursmodellen Iets bijzonders alles Italiaans is bij voorbaat goed No-go merken / modellen: Alles van de VAG Bijzonderheden Moet 1.300 kg kunnen trekken!

Volvo S80 T6 AWD Executive

€ 21.900 (merkdealer)

2010

105.000 km

Bijzonder en zeldzaam hoeft niet zozeer risicovol te zijn. We beginnen even met een heel erg veilige optie als je zoekt naar een exclusieve familieauto. Namelijk in de vorm van de Volvo S80. Om nu 25 mille stuk te slaan op een S80 is gekkenwerk (hoger kan ook gek genoeg…), maar voor rond de twintig vind je keurige, luxe en snelle exemplaren bij de betere Volvo-dealer. De T6 motor is een zijdezacht zes-in-lijn (jazeker!) Met genoeg koppel en vermogen.

De auto is voornamelijk afgestemd op comfort en luxe, best verfrissend in een tijd dat alles sportief moet zijn. Om te rijden is alles vrij afstandelijk en indirect, maar dat past wel bij het karakter. Het is alleen net niet bijzonder genoeg om er 20 mille op stuk te slaan. Daar heb je ook ‘echte’ limousines voor. Bekijk ook ons Volvo S80 aankoopadvies!

Jaguar XF SC240 Sport Business Edition (X250)

€ 22.450 (dealer)

2015

115.000 km

Neem nu bijvoorbeeld deze Jaguar XF. In tegenstelling tot de Volvo heb je achterwielaandrijving, wat volgens kenners helemaal premium is. We vonden enkele exemplaren met een 2.0 turbo.

De V6 met mechanische compressor is aanzienlijk duurder (maar klinkt hemels!). Er was ook een V6 zonder, maar dan heb je te maken met een ouder exemplaar. Dit facelift-model zit goed in de spulletjes én heeft niet al veel kilometers gemaakt.

De XF heeft een geweldig chassis: voldoende scherpte, veel absorptievermogen en alsnog meer dan voldoende comfort. Het interieur van de Jaguar is niet zo perfect als dat van een Duitser, maar het scheelt niet veel. Wel is de atmosfeer aan boord van de auto een stuk beter. Dit is echt een bijzonder fraaie auto van binnen en buiten. Qua ruimteaanbod is het ook dik in orde. De betrouwbaarheid eveneens, check hier het Jaguar XF aankoopadvies!

Cadillac SRX Elegance 3.0 V6

€ 21.450 (dealer)

2012

80.000 km

Als je nu een Buick Enclave rijdt, dan heb je hier vast al naar gekeken. Dat kan eigenlijk niet anders. De Cadillac SRX van de tweede generatie is een verrassend Europese auto qua afmetingen en rijeigenschappen, maar tegelijkertijd een zeldzame dus exclusieve familieauto. Precies wat je zoekt!

Logisch, in de VS kon je ook nog kiezen voor een Escalade en Escalade ESV als je écht een grote SUV wil met Cadillac-logo. De motor van de Cadillac SRX is een 3.0 V6 met 269 pk, wat een behoorlijk hoog specifiek vermogen is voor een Amerikaanse SUV.

Nadeeltje, het koppel van iets meer dan 300 Nm (302 om precies te zijn) staat pas boven 5.000 toeren klaar, terwijl dit apparaat bijna 2 ton weegt. Voordelen: je hoeft niet al je geld uit te geven, er bestaat niet zoiets als een kale SRX (allemaal zijn ze behoorlijk luxe) en je rijdt in een unieke auto.

Infiniti Q50S Hybrid (V37)

€ 24.500 (particulier)

2016

120.000 km

In de categorie: oh ja, die had je ook nog hebben we een heel obscure exclusieve familieauto voor je. Een Infiniti! Dat is natuurlijk een luxe Nissan. Om specifieker te zijn, het is een luxe Nissan Skyline Sedan!

Alleen daarom is het een bijzonder coole auto. De hybride-versie heeft een 3.0 V6 met elektromotor, goed voor 365 pk. Dit apparaat komt dan ook bijzonder goed van zijn plek.

Nadelen? De besturing is wat kunstmatig. Het is niet echt een rijdersauto, maar ook niet een extreem comfortabele. Belangrijk is vooral dat je er niet veel voor betaald, want deze auto’s zijn onbekend en laten zich lastig verkopen.

Qua betrouwbaarheid zit het wel snor en ondanks wat typisch Aziatische tierlantijntjes zien ze er wel cool uit. Maar ja, vind ze maar eens!

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super (952)

€ 25.845 (universele garage)

2017

135.000 km

Toevallig zitten @jaapiyo en ik te azen op een Alfa Romeo Giulia. Achterwielaandrijving, vier deuren, Italiaans koetswerk, fraai leder en een geweldige automaat. Ze schrijven gewoon niet af.

Toen ondergetekende op zoek was naar een 325d waren ze 25 mille en toen de A6 kwam waren ze ook 25 mille. En nu? 26 mille. Die krengen schrijven niet af.

Logisch, want nieuw kiest iedereen een Duitse premium crossover met sportpakketje. Echter, op de occasionmarkt zijn er meer liefhebbers die er eentje zoeken.

Eigenlijk zou deze vraag vertaalt mogen worden naar de leaseprijs, want Giulia’s schrijven erg weinig af. Qua betrouwbaarheid is het eigenlijk best prima (getuige het Alfa Romeo Giulia aankoopadvies). Vroege exemplaren hadden wat kinderziekten. De wegligging en met name het stuurgedrag maken alles goed.

YOLO: Maserati Ghibli S Q4

€ 32.950 (universele garage)

2014

130.000 km

Als je dan toch veel geld neer gaat leggen voor een Italiaanse sedan, waarom dan niet meteen een échte? Want als je een klein beetje doorspaart, komt er een Maserati Ghibli om de hoek kijken! Kijk, dát is nog eens een exclusieve familieauto!

Deze betaalbare Maserati is typisch zo’n auto die een paar dingen heel erg goed doet en een paar dingen niet goed genoeg. Neem het interieur: dat is enerzijds een beetje plastiekerig, maar het leer is erg fraai.

De navigatie-unit van die oude modellen is niet denderend. De Maserati-benzinemotor geeft de auto echt een ‘randje’ in de goede zin van het woord en is nog vrij betrouwbaar ook (uiteraard hebben we een Maserati Ghibli aankoopadvies!)

In het budget is er niet veel mogelijk, of je moet een oude diesel ook goed vinden. Maar ja, het is dan ook een yolo. Wel eentje waar je elke keer met plezier achterom kijkt.

