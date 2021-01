Zo hard ging de bedrijfswagenverkoop in 2020 onderuit - Autoblog.nl

De bedrijfswagenverkoop in de EU nam in 2020 een duik. Hoe groot deze duik was lees je hier.

We zullen niet dramatisch doen (dat doen al genoeg mensen), maar 2020 was toch een jaar dat veel mensen het liefst vergeten. Toch moeten we jullie deze maand er toch nog een paar keer aan herinneren met lijstjes en overzichten. Het spijt ons. Vooralsnog is 2021 overigens niet veel beter, dus wat maakt het eigenlijk uit?

Wat personenauto’s betreft hebben we alle overzichten nu wel zo’n beetje gehad. Wat we nog niet hadden: de cijfers van de bedrijfswagenverkoop in de EU in 2020. Brancheorganisatie European Automobile Manufacturers Association (wij mogen ACEA zeggen) heeft deze nu ook wereldkundig gemaakt.

Om maar met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen: de verkoop van bedrijfswagens in de EU (zonder het Verenigd Koninkrijk dus) kelderde met 18,9% in 2020. Uiteindelijk werden er 1,7 miljoen bedrijfswagens verkocht. Alles is relatief: de verkoop van bedrijfswagens ging minder hard onderuit dan die van personenwagens. Bij de Europese autoverkoop was de daling namelijk 23,7%.

Nederland kwam er niet beter van af dan de andere EU-landen. Sterker nog: met een daling van 22,8% kwam Nederland er eerder slechter vanaf. In totaal werden er 71.502 busjes verkocht, terwijl dat er in 2019 nog 92.560 waren.

De Fransen namen wederom het grootste gedeelte van de bedrijfswagenverkoop voor hun rekening. In het thuisland van Peugeot, Citroën en Renault werden 449.903 busjes aan de man gebracht. Duitsland claimde met 349.071 stuks de tweede plaats en Italië volgde op gepaste afstand met 183.174 verkochte bedrijswagens.

Foto: Opel Movano haalt even een frisse neus, gespot door @Sportspotter13