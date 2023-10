Stakingen bij Audi vanwege tanende populariteit Q4 e-tron

Er zijn stakingen bij Audi in België omdat men bang is dat de Q4 niet gaat aanslaan.

Er is een verschil tussen anekdotisch bewijs en keiharde statistieken. Als ondergetekende elke maandag naar het kantoor in Berkel en Rodenrijs rijdt, struikel je over de Q4 e-trons. Het lijkt erop alsof Audi er niet voldoende kan bouwen.

Maar die bijna subjectieve waarneming is dus niet representatief. Het gaat namelijk helemaal niet zo goed met de compacte premium crossover. Sterker nog, de populariteit is dermate tanende (mooi woord), dat Audi misschien de productie een tijdje stil gaat leggen. Dat meldt VRT Nieuws.

Stakingen bij Audi Brussels fabriek in Vorst

Het gaat om de Audi Brussels fabriek in… nee, niet Brussel, maar in Vorst. De werknemers zijn bang dat ze zonder werk komen te zitten. Daarom gingen ze vandaag staken. Dat is iets dat lastig te rijmen valt: omdat je je werk wil behouden, ga je demonstratief níet werken.

Op dit moment wordt de Audi Q4 e-tron niet in Brussel gebouwd, maar het was wel de bedoeling dat Audi de productie ging opschalen en uitbreiden. De vraag naar het model blijkt echter nogal tegen te vallen.

Audi Q4 e-tron niet populair genoeg?

Volgens VRT Nieuws maken de medewerkers zich zorgen over een samenkomst van een bijzondere ondernemingsraad. De medewerkers zijn bang dat de productie van de Audi Q4 e-tron níet naar Vorst komt. In Nederland doet de Audi Q4 het niet verkeerd. De auto is nu al populairder dan de Q7, TT en A8. Er zijn er tot nu al meer dan 7.700 van verkocht. Op dit moment staat de teller op iets meer dan 2.000 exemplaren.

Vorig jaar werden er in totaal meer dan 3.200 van verkocht. Met de leveringsissues vanwege het gebrek aan halfgeleiders kun je niet alle verkoopjaren 1-op-1 met elkaar vergelijken. Op dit moment wordt de Audi Q8 e-tron en de Sportback-variant in Vorst gebouwd. Tot voor kort produceerde men ook de Audi A1, maar die bouwt Seat tegenwoordig voor Audi in Martorell.

Met dank aan Luc voor de tip!

