Audi viert 40 jaar quattro GmbH met de verkeerde auto

Wij hadden liever nog een speciale R8 gezien, maar Audi viert het jubileum van quattro GmbH met deze RS e-tron GT ice race edition.

De meeste fabrikanten zijn vandaag de dag niet echt terughoudend met het uitbrengen van specials editions. Toch hebben we nog heel weinig special editions gezien op basis van elektrische auto’s. Dat komt wellicht omdat de meeste elektrische auto’s toch niet zo verzamelwaardig zijn.

Audi komt nu echter met een special edition op basis van de RS e-tron GT. Deze krijgt de naam RS (met hoofdletters) e-tron (zonder hoofdletters) GT (met hoofdletters) ice race edition (zonder hoofdletters). Deze is vernoemd naar de GP Ice Race die jaarlijks wordt gehouden in het Oostenrijkse Zell am See.

Het wit en zilver van deze auto is dus geïnspireerd op sneeuw en ijs, terwijl het paars zou moeten denken aan een skibril. Voor dat laatste heb je wat meer fantasie nodig, dus het is goed dat Audi het er even bij zegt.

Het ice race-thema wordt ook doorgezet in het interieur. Daar in tref je witte bekleding aan en paarse stiksels. Een welkome afwisseling tussen alle saaie zwarte Audi-interieurs. Helaas vond Audi het niet nodig om foto’s te maken van het interieur, dus als je de binnenkant wil zien zul je even de video moeten bekijken.

Gek genoeg bevat de auto geen enkele verwijzing naar het verleden van de Audi. Dat is opmerkelijk omdat Audi met déze auto het 40-jarig jubileum van quattro Gmbh (inmiddels Audi Sport) viert. Sowieso heeft Audi Sport wel leukere auto’s om als basis te dienen voor een jubileummodel.

Wat het ook een beetje verwarrend maakt: in 2020 vierde Audi ook al het 40-jarig jubileum van quattro. Dat deden ze destijds met de TT RS 40 Jahre quattro, die wél coole verwijzingen naar het verleden had. Het ging toen echter om het 40-jarig jubileum van het quattro-systeem. Quattro GmbH werd pas drie jaar daarna opgericht en dát jubileum is nu dus.

Een keer raden hoeveel exemplaren bouwt van de RS e-tron GT ice race edition. Mis, het zijn er geen 40. Audi bouwt 99 stuks van deze special edition. Een prijskaartje is nog niet bekend, maar ga ervanuit dat dit hele dure paarse accenten worden.