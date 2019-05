Zo houdt Renault de diesel nog even in leven

He, dat rijmt!

Het lijkt erop dat we op een kruispunt staan. Elektrische en geëlektrificeerde aandrijflijnen nemen het langzaam over van de traditionele verbrandingsmotor. Daarbij is het ook duidelijk dat de diesel er als eerste uitgaat.

Sommige merken hebben het einde al aangekondigd. Eerlijk is eerlijk, dat waren voornamelijk merken die sowieso niet veel diesels verkochten. Denk aan Toyota of Porsche. Wat dat betreft heeft Volvo nog het meeste ‘lef’ getoond, alhoewel dat slechts een aankondiging was, want de V60 en XC90 zijn nog gewoon leverbaar met een zelfontbrander.

Renault denk dat het niet zo’n vaart zal lopen en introduceert doodleuk een nieuwe dieselmotor. Het betreft een 1.7 liter grote ‘Blue dCi’. Blauw is natuurlijk het niet groen. De motor is vandaag aangekondigd voor de Renault Mégane. De viercilinder levert 150 pk en 340 Nm. Dat laatste getal is al vanaf 1.750 toeren beschikbaar. In de Mégane is deze gloednieuwe motor alleen leverbaar met de automaat met dubbele koppeling.

De 0-100 km/u sprint duurt 9,3 seconden voor de hatchback en 9,5 seconden voor de Estate, alhoewel ook deze diesel het voornamelijk van de tussenacceleraties moet hebben. Beide hebben exact dezelfde topsnelheid: 205 km/u. De nieuwe motor is vooralsnog alleen aangekondigd voor het Verenigd Koninkrijk, maar de kans is aannemelijk dat deze ook in Nederland leerbaar wordt, zeker gezien de relatief lage uitstoot van 124 gram CO2 per km.