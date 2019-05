Formule 1 legende Niki Lauda overleden

De sport heeft een absolute grootheid verloren.

De Oostenrijker Niki Lauda is gisteren op 20 mei overleden. dat melden diverse nieuwberichten en is bevestigd in een verklaring van zijn familie. Niki Lauda wordt beschouwd als een van de meest succesvolle en meest invloedrijke personen in de Formule 1.

Net als veel andere Formule 1 coureurs komt Niki Lauda uit een welgestelde familie. Andreas Nikolaus Lauda werd op 22 februari 1949 geboren in Wenen, Oostenrijk. Echter, in tegenstelling tot veel van die coureurs zag zijn familie het totaal niet zitten dat hij graag wilde racen. Nadat hij in lagere raceklassen vast zit, bedong hij een lening bij de bank om zich in te kopen bij een Formule 2 team. Zijn talent werd al snel opgemerkt door March, waarvoor hij zowel in Formule 2 als Formule 1 auto’s reed.

Niki Lauda kwam in 1974 bij het team van Ferrari terecht. Daar hielp hij het Italiaanse team weer aan overwinningen en zelfs wereldtitels. De eerste kwam in 1975. In het het jaar erna, overleefde hij een enorme crash op de Nürburgring. Hij raakte op diverse plaatsen verbrand. Het binnenwerk van zijn helm vatte hierbij ook vlam, waardoor zijn gezicht eveneens voor een groot deelde verbrandde. Ondanks de enorme impact van het ongeluk, vocht hij zich enorm snel terug. Na 6 weken verscheen hij alweer bij de Grand Prix van Monza. In dat jaar moest Lauda toezien hoe James Hunt de wereldtitel pakte. In Japan, op het circuit van Fuji Speedway, werd de beslissende race gereden. Het was dermate hevig aan het regenen dat Lauda niets meer kon zien en staakte hij de race. Volgens sommigen was het de mentale impact van het race. Het kwam voornamelijk door het feit dat Niki geen wenkbrauwen meer had en het water constant in zijn ogen liep.

In 1977 pakte Lauda wederom de wereldtitel, nogmaals voor Ferrari. Na een relatief korte periode bij Brabham kondigt hij aan de sport te gaan verlaten en zich te richten op zijn eigen bedrijf, Lauda Air. De Oostenrijker maakte echter een indrukwekkende comeback in 1982, door terug te keren als Formule 1 coureur voor het team van McLaren. Daar won hij in 1984 nipt het kampioenschap ten koste van zijn teamgenoot Alain Prost. Niki Lauda is de enige coureur die voor zowel Ferrari als voor McLaren wereldkampioen word. De laatste race won Niki Lauda in 1985: de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na de Grand Prix van Australië in 1985 besluit Lauda wederom te stoppen met Formule 1.

Pas in 1993 keerde hij weer terug naar de Formule 1, ditmaal als consultant voor het Ferrari team. In 2001 startte hij kortstondig als teambaas van het team van Jaguar. Dat hij het kunstje niet verleerd was, liet hij aan zijn rijders zien door tijdens een onofficiële testsessie zelf achter het stuur te kruipen. In 2002 legde hij de functie weer naast zich neer. Ook als consultant maakte hij een grootse comeback, want in 2012 adviseerde hij het Formule 1 team van Mercedes, dat sinds 2014 dominant is in de sport.

Sinds het vreselijke ongeluk op de Nürburgring heeft Niki Lauda vaak moeten schipperen met zijn gezondheid. Zo onderging hij onlangs een longtransplantatie. De operatie leek geslaagd en hij mocht het ziekenhuis verlaten. Naar het schijnt is hij alsnog aan de complicaties van deze ingreep alsnog overleden. Niki Lauda, vader van vijf kinderen, werd 70 jaar.