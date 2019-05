Betaal 17.500 voor een Golf met stoffen bekleding

Als afschrijving je hobby is.

De Volkswagen Golf is altijd een van de best verkochte auto’s van Nederland geweest. Dat was met de Golf IV niet anders. Het was destijds een zeer geliefde auto en je ziet ze nog steeds in het huidige straatbeeld. De volledig verzinkte koets heeft daaraan meegeholpen. Volkswagen was daar erg trots op en gaf standaard 12 jaar garantie op doorroesten van binnenuit.

Desalnietemin zijn de meeste exemplaren inmiddels behoorlijk afgetrapt. Tsja, als je zo’n auto koopt voor 1.000 euro, ga je niet 2.000 euro erin investeren om ‘m in goede conditie te houden. Bij de occasion van vandaag ligt dat iets anders. Ten eerste vanwege de vraagprijs, ten tweede vanwege diens staat.

Het betreft een Golf 2.3 V5 Highline uit 2001. Naast een zescilinder leverde Volkswagen in de Golf IV ook een vijfcilinder. In principe is het een VR6, minus een cilinder. Dat betekent een 20-klepper, aanvankelijk was de V5 een tienklepper. Dat is te zien aan het aantal pk’s dat je tot je beschikking hebt: 170 stuks. De vijfdeurs Golf is in Tornado rood gespoten en ziet er nog zeer fraai uit, mede dankzij de originele lichtmetalen velgen.

Ook het interieur lijkt helemaal smetteloos te zijn. Leer was ook op de V5 een dure optie, dus de eerste eigenaar heeft gekozen voor stoffen bekleding in stemmig, eh, grijs. Wel is de Golf V5 in kwestie voorzien van een ‘groot’ navigatiesysteem en automatische airconditioning.

Veel heeft de eerste eigenaar er niet mee gereden, want er staat slechts 18.943 kilometer op de teller. Dat is net iets meer dan 1.000 kilometer per jaar. Dat heeft zijn effect op de vraagprijs, want die bedraagt namelijk 17.500 euro. Kopen? De advertentie check je hier.

