Ons advies aan de nieuwe Ministers van Verkeer

We kijken eventjes wie de belangrijke meneren gaan worden voor autorijdend Nederland. Daarnaast hebben we wat ongevraagd doch goedbedoeld advies voor hen.

Het zal je niet ontgaan zijn, maar vandaag is een enorm belangrijke dag voor het Nederlandse Volk. Het houdt de gemoederen bezig, voor zowel links als rechts. We merken dat men sterk gaat leunen op de rechterflank, die wordt bestrijkt door Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries en Fleur Agema. Links staat ondertussen zwaar buitenspel op de A12.

Eelco Heinen

Zonder gekheid, we hebben sinds vandaag nieuwe ministers, waaronder een nieuwe premier: Dick Schoof. Uiteraard zullen wij de vorderingen van dit nieuwe kabinet nauwgezet volgen. Belangrijke namen voor ons autoliefhebbers zijn de minister van financiën: Eelco Heinen. Deze VVD’er mag de portemonnee des vaderlands beheren. Eelco is 43 lentes jong en heeft meer haar op zijn hoofd dan hoofdredacteur @michaelras en ondergetekende bijelkaar. Heinen heeft wel iets met auto’s: in 2021 werd zijn zoon in zijn auto geboren.

Barry Madlener

En een andere belangrijke naam is die van Barry Madlener. Dat is de Minister van Infrastructuur (voorheen Ministerie van Verkeer en Wouterstaat). Madlener zit al sinds 2006 voor de PVV in de kamer. Zijn ideale toekomst is dat we 130 kunnen rijden én minder stikstof uitstoten. Maar dat wordt lastig zoals we al eerder schreven.

Duidelijke strategie duurzaam rijden

Natuurlijk houden wij ook van atmosferische V12’s en supercharged achtcilinders. We begrijpen aan de andere kant prima dat een lagere uitstoot per automobiel gunstiger is dan een hoge. De overheid heeft al meerdere malen allerlei kunstgrepen ingevoerd om mensen in een schonere auto te krijgen. Het werkte overduidelijk: mensen gingen een PHEV en later EV rijden. De laatste jaren zit het klad erin en dat komt mede door warrig en onduidelijk beleid. Het gaat er niet eens om of je het eens bent of niet, maar het is niet duidelijk.

TIP 1: Maak een overzichtelijke lange termijnplanning van financiële maatregelen (bijtelling/MRB/BPM) zodat een ieder weet waar die aan toe is.

Zorg dat de investeringen blijven

Daarop voortbordurend: zorg dat die EV’s in Nederland blijven. En die PHEV’s ook. In andere landen zijn er ook diverse regelingen waardoor het gunstig wordt om de duurzame auto’s uit Nederland te halen. Het moet de bedoeling zijn dat de auto’s interessant worden voor de 3e en 4e eigenaren.

TIP 2: Dat betekent dat MRB tarieven voor PHEV’s en EV’s dus ook gewoon aantrekkelijk mogen blijven.

Wees realistisch

Mag het realistisch? We snappen dat extremen goed werken. Daar maken wij ons ook schuldig over. We schrijven wel over de duurste of goedkoopste occasion met extreem veel pk’s. Dus we snappen enerzijds dat de groene partijen willen dat we gaan fietsen en jute broeken gaan dragen, terwijl de andere kant juist met 150 km/u wil scheuren. Maar kunnen we maatregelen gaan opperen die daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden?

En kijk ook gewoon naar de grootste problemen in plaats van de vertrouwde stokpaardjes. Het is verleidelijk om te blijven hangen in die maximumsnelheid op enkele snelwegen. Maar zorg gewoon dat de maximumsnelheid 100% gehandhaafd wordt op plekken die bewezen onveilig zijn zoals in de stad en op N-wegen.

TIP 3: Handhaaf eerst de maximumsnelheid op plekken waar het echt gevaarlijk is!

Soms ligt het ook NIET aan de auto

Autogerelateerd advies. Natuurlijk zijn we Autoblog, ook al staan er meer fietsen dan auto’s in de schuur. Maar laten we wel wezen. Fietsers zijn het grootste probleem voor de verkeersveiligheid. There, we said it. Laten we gewoon eens gaan handhaven op fietsveiligheid. En dat betekent. Kentekens op e-bikes, zodat verkeersovertredingen geregistreerd kunnen worden en waar nodig kunnen we maatregelen als fietshelmen en leeftijdsgrenzen toevoegen.

Een e-bike die tegen een boom knalt is niet leuk, maar wanneer er een e-bike of fatbike tegen een auto knalt dan is de automobilist sowieso een verkeershufter. Blijkbaar. Van dat idee mogen we best eens afstappen met z’n allen.

TIP 4: Durf ook gewoon eens de problemen echt te benoemen en een stukje handhaving op zich misdragende fietsers in te plannen!

Succes ermee mannen. Wellicht hebben onze lezers hieronder nog meer ongevraagd advies voor de komende 3,5 jaar. Mochten jullie nog goede adviezen hebben: laat het weten, in de comments!

Fotocredit: RVO