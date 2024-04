BMW geeft de 4 Serie Gran Coupé een nieuwe neus

Nu is de vraag of de nieuwe neus van de 4 Serie mooi genoeg is.

Als er iets controversieel is, dan is het wel het design van BMW. Waar sommige merken kunnen doen wat ze willen, heeft iedereen bij BMW er wel een mening over. Vaak maakt men de vergissing door te denken dat BMW auto’s maakt die echt mooi zijn. Dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Zo’n Duitse premium-bak moet vooral een statement zijn.

De kont van de 7 Serie (E65) uit 2002, de eerste generatie X6, de nieuwe Siebener, de iX en de XM: het is vooral een statement en niet zo zeer een estetische overtuiging. Voor de 4 Serie geldt dat ook.

Die bijzonder vorm gegeven grille dicteert natuurlijk elke discussie over de auto. Nu is het moment aangekomen en kunnen we kijken of ze bij BMW de neus hebben aangepakt.

Nieuwe neus BMW 4 Serie Gran Coupé

En warempel, dat hebben ze gedaan! Het is alleen niet zo stevig als sommigen hadden gehoopt. Het geeft vooral aan dat ondanks de scepsis van sommige fans, dat het kopende publiek het waardeert! De BMW 4 Serie Gran Coupé is namelijk de meest populaire 4 Serie die er is. Logisch, want het is ook de meest praktische en oh ja, de elektrische 4 Serie (de i4) is ook altijd een Gran Coupé.

Het exterieur is licht aangepast. De nieuwe neus heeft gewijzigde koplampen en een andere grille. Maar het zijn nog wel altijd de enorme varkensneus die erop geboetseerd is. Verder zijn er nieuwe (optionele) 19 en 20 inch wielen en twee nieuwe kleuren: Cape York Green en Fire Red Metallic. Wel heel erg fraai zijn de nieuwe rode achterlichten, optioneel verkrijgbaar met laserlicht. De i4 M50 heeft afwijkende buitenspiegels.

Uitvoeringen

Over uitvoeringen gesproken, daar zijn er ook wat dingen die veranderen. Zo is er nu ook een i4 xDrive40. Deze heeft twee elektromotoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras. Het totale vermogen bedraagt 401 pk. Op een volle accu haal je 444 tot 548 km, afhankelijk van de uitvoering. De andere uitvoeringen zijn de BMW i3 eDrive35 (286 pk), i4 eDrive40 (340 pk) of i4 M50 (544 pk).

Benzine en diesel ook mogelijk

Wil je geen elektrische auto, dan kun je alsnog bij BMW terecht. Sterker nog, het gaat een paar kanten op. Benzinemotoren kunnen altijd nog. De 420i en 430i zijn beide een viercilinder, de M440i met 374 pk sterke zes-in-lijn is ook leverbaar. Dieselen kan met de 420d viercilinder. Daarnaast zijn er niet één, maar twee zescilinder diesels: de 430d en M440d. Er zijn wederom geen plug-in hybrides.

In interieur zijn er ook een paar wijzigingen. Denk aan een nieuwe scherm voor je neus. Ook zijn sportstoelen met Veganza-bekleding standaard. Optioneel kun je Vernasca leder bestellen of het fraaiere Merino leder. Voor die laatste moet je wel Individual-bekleding aanvinken. Uiteraard.

De marktintroductie van de BMW 4 Serie Gran Coupé is dit juli dit jaar. Daarna word de auto ook leverbaar in ons land. Prijzen en beschikbaarheid worden te zijner tijd mede gedeeld, in de configurator staat nu nog het oude type.