Gunther Werks 993 Speedster is niet te versmaden - Autoblog.nl

Een luchtgekoelde Porsche 911 als unieke Speedster. De Gunther Werks 993 Speedster zal veel liefhebbers laten kwijlen.

De (zure) puristen die zweren bij de Porsche 993 en ouder kunnen hun lol op bij Gunther Werks. Dit Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in het aanpakken van dit type 911. Ze gaan daar behoorlijk ver in. Het resultaat is stuk voor stuk unieke creaties op basis van het geliefde model.

Het nieuwste project van de firma is deze 993 Speedster. Met de 991 Speedster als laatste Speedster van Porsche is deze carrosserievorm weer helemaal hot. Gunther Werks past het principe toe op een 993. In het verleden heeft Porsche officieel slechts één 993 Speedster gemaakt voor niemand minder dan Ferdinand Porsche. Het Amerikaanse bedrijf pakt deze handschoen verder op en zegt 25 stuks van hun eigen 993 Speedster te gaan maken.

Gunther Werks 993 Speedster

Vermoedelijk zal geen enkel exemplaar van de Gunther Werks 993 Speedster hetzelfde zijn. Kopers krijgen namelijk de volledige vrijheid om de auto te personaliseren. Zo kun je zelfs vragen aan het bedrijf of ze ook de vooruit weglaten om er een permanent open auto van te maken.

Onder de kap van deze 993 schuilt een atmosferische en luchtgekoelde 4.0-liter boxers zescilinder. Goed voor 440 paarden en 454 Nm koppel. Een prijs is nog niet bekendgemaakt. Vermoedelijk willen we dat ook helemaal niet weten.