Zou je een ton EXTRA betalen voor een 911 Turbo?

Waarom moet je een ton extra betalen voor een vrij normale 911 Turbo?

Als dealer zul je soms met samengeknepen billen zitten wanneer iemand een zeer bijzondere configuratie bestelt. Ja, natuurlijk, wij liefhebbers vinden dat machtig en prachtig. Want: een kleurtje! Maar in de handel zitten ze daar niet echt op te wachten. Die willen klanten en klanten hebben vaak dezelfde eisen qua uitvoeringen en opties.

Deze Amerikaanse Porsche dealer zit daar nu mee. Ze hebben namelijk een 911 Turbo te koop staan waar nog niet mee gereden is. Dat gaat binnenkort ook niet gebeuren waarschijnlijk, want de vraagprijs is stratosferisch. De dealer eist namelijk (omgerekend) 414.000 euro voor voor deze bijzonder uitgevoerde Porsche 911 Turbo.

Ton extra betalen voor?

De grote vraag is: wat krijg je daarvoor terug? Niet al te veel namelijk. Ja, het is een 911 Turbo S van de 992-generatie met zo mogelijk alle opties. En we zien er een hele hoop. Uiteraard zijn er ongetwijfeld spotters die zien dat nét die ene optie mist. Nee, er is geen dakraam.

Deze peperdure 911 heeft een nog duurdere optie in de vorm van een carbon dak. En ondanks dat de keramische remmen standaard zijn op de 911 Turbo S, zie je geen gele klauwen. Dat is omdat de optionele zwarte klauwen zijn gekozen. Dat is serieus gaaf. Ook is er een Burmester-geluidsinstallatie aanwezig. Maar waarom moet je er een ton extra voor betalen?

Chromoflair

Het meest bijzondere aan deze 911 Turbo waarvoor je een ton extra moet betalen is namelijk de kleur. Dat is namelijk Urban Bamboo Chromoflair. Deze lakken worden specifiek ‘op maat gemaakt’. Dit kan niet gewoon bij de fabriek gebeuren, dus mogen de werknemers van Porsche Exclusive ermee aan de slag. Het interieur is ook van Porsche Exclusive Manufaktur.

Het is de 930-hommage die je kunt bestellen. In dit geval snappen we ‘m niet, want het is zwart leer met stiksels. Misschien dat ‘ie in het ‘vleesch’ er bijzonderder uitziet. Mocht je het ‘Lightweight Package‘ missen, dat was nog niet leverbaar want deze 911 waar je ton extra voor moet betalen is van vorig jaar…

Sceptisch

We zijn uiteraard nogal sceptisch. Want volgens de Porsche dealer die ‘m verkoopt, is de vraagprijs gerechtvaardigd vanwege de zeldzaamheid. Een 911 Turbo S kost in de VS iets meer dan 200.000 dollar Met alle opties kom je uit op 250.000 dollar. Dan komt er een ton extra bij voor e lak. Vervolgens zit er nog en ‘dealer mark-up’ op vanwege de zeldzaamheid! De dealer vraagt vanwege het feit dat ‘ie anders is doodleuk 464.000 dollar voor. Want waarom niet.

Mocht je onlangs in Nederland een 911 Turbo S gekocht hebben en niet schrikken van deze prijzen, dan klopt dat. Dan is het namelijk de BPM van de overheid die dergelijke bedragen bij de vraagprijs optelt.

Via: Carscoops.