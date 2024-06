Deze superdikke Saab 9-3 maakt gehakt van een M3

Met deze superdikke Saab 9-3 kun je M3’s vernederen tot op het Knackerböt.

Saab heeft eigenlijk nooit een eerlijke kans gehad. Of beter gezegd, ze hebben geen betere kansen gecreëerd. Waar de vroegere snelle 3 Serie’s (325i en M3) nog redelijk in het vizier waren van de 900 Turbo, maakten de Duitsers stappen die de Zweden niet bij konden houden.

Dat is ook niet zo vreemd, want bij Saab moesten ze op basis van de Opel Vectra (niet echt een dynamisch premium wonder) een topauto maken. Snelle modellen als de 9-3 Aero en Viggen waren heel erg cool (sowieso cooler dan een M3), maar niet beter dan de auto’s uit Beieren.

Maar deze superdikke Saab 9-3 Silver Beast laat zien wat er mogelijk was geweest als ze bij Saab iets meer vrijheid hadden gehad General Motors. Deze auto wordt nu in Zweden geveild (check ‘m hier).

Breed

Ondanks dat de motor het hoogtepunt is, beginnen we met het exterieur, want het is met recht een superdikke Saab 9-3. Sowieso ligt de Zweed een stuk dichter bij het asfalt, er passen maar een paar Wasa Knäckerbroodjes onder. Heel erg tof is om te zien dat de auto verbreed is.

De wielkasten zijn flink opgeklopt. In de wielkasten zien we flinke jetsers. De liefhebbers zien natuurlijk meteen dat dit BBS CI-R wielen zijn. Voordat mensen de OEM-kaart gaan trekken: in het verleden monteerde Saab (optioneel) BBS-wielen op zijn snelste modellen.

Verder zijn er wat lipjes, meegespoten skirts, spoilertjes en dergelijke, maar het ziet er allemaal strak uit. Pas als je de foto’s iets kritischer gaat bekijken, zie je naast de pluspunten ook wat kluspunten.

Superdikke Saab 9-3

Ondanks de dikke looks, is deze superdikke Saab 9-3 alsnog een sleeper. Nou ja, relatief gezien dan. Onder de kap ligt de zwaar aangepaste en versterkte Z32, een motor die je kan bestellen in de Opel Vectra en Signum, maar nooit in de 9-3 geleverd is.

De motor is onder andere voorzien van een enorme T3071-turbokit en Maptun motorsoftware. Het vermogen bedraagt 701 pk. Geen 700, maar 701. De transmissie is de handgeschakelde zesbak (GM’s eigen F40-bak), maar deze is zwaar aangepast. Tevens is er een mechanisch sperdifferentieel.

Hoe snel deze superdikke Saab 9-3 is, vermeld de veilingmeester niet. Wel dat er een Brembo-remmen rondom zijn (355 mm voor, 330 mm achter) en verstelbare dempers. Kortom, een geweldig totaalpakket dat ergens een beetje denken aan de Polestar S60 PCP-concept (waar @wouter ook mee heeft gereden).

De auto wordt op it moment geveild, dus als je nog wat vakantiegeld over hebt en een Zweedse M3-killer wenst, doe eens een goed bod

Met dank aan Marijn voor de tip!

Check wel eventjes goed het Saab 9-3 aankoopadvies:

