Zo krankzinnig veel leverde de laatste Aventador Coupé op

De laatste Lamborghini Aventador Coupé belooft bijzonder te gaan worden.

Het einde is bijna hier. Een van de laatste dinosauriërs staat op het punt om uit te sterven. Het gaat in dit geval om de Lamborghini Aventador. Het vlaggenschip van het Italiaanse merk met een atmosferische V12 en verder helemaal niets. Geen 48V-ondersteuning, geen elektromotor: niets.

Het nadeel, dat is tegenwoordig niet meer te verkopen. Ondanks dat een groot gedeelte van dit soort auto’s worden verkocht aan mensen die ‘m heel af en toe zullen. Des te treuriger dat dit de laatste gaat worden. Het is ‘Ultimae’, dus met een 780 pk sterke versie van de V12.

Laatste Aventador Coupé

Zoals je kunt zien op de ietwat korrelige afbeeldingen, is de auto nog een render. De auto bestaat namelijk nog niet, maar dit gaat ‘m dus worden. De auto is samengesteld door NFT-artiesten Krista Kim en Steve Aoki in samenwerking met de INVNT Group. Het Ad Personam-programma van Lamborghini mag er vervolgens mee aan de slag om het daadwerkelijk te bouwen.

Aan de voorzijde is de laatste Aventador Coupé Blue Nethuns, aan de achter zijde Nero Noctis. Halverwege de cabine loopt de ene kleur over in op de andere. De velgen zijn rondom zwart, maar met blauwe naven, uiteraard centerlock-items.

Interieur

In het interieur is er veel donkergrijs alcantara. Ditmaal is er een beetje afwisseling met oranje. De koper voor de auto is al gevonden. De laatste Aventador Coupé die gebouwd gaat worden is namelijk bij RM Sotheby’s afgehamerd op 1.479.411 euro, voor belastingen.

Daarvoor krijgt de klant niet alleen een nieuwe Lambo, maar ook previews van alle komende bijzondere Lamborghini’s. Verder is er een privétour door het Lamborghini-musuem en een meet and greet met de artiesten die de auto hebben samengesteld.

Ook zitten er waardebonnen bij voor de cafetaria van Bobbejaanland en 10% korting op een weekendje camperen op de Huttenheugte. Die laatste twee verzinnen we overigens ter plaatse. Overigens zeggen we bewust laatste Aventador Coupé, want er gaat ongetwijfeld nog een bijzondere roadster volgen.

