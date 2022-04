Extra heftige Lexus LC-F aangekondigd

Er komt een extra heftige Lexus LC-F aan!

De Lexus LC is een bijzonder auto en dat is het. Een luxe coupé (aha!) die alles net eventjes anders doet dan de Europese concurrentie. De Lexus ziet er zeer bijzonder uit en heeft een waanzinnig interieur. Ook in technisch opzicht is het een bijzonder ding. Er is een LC500h (3.5 V6 met elektromotor) of een LC500 met een atmosferische 5.0 V8.

Dat zijn twee aparte smaakjes die je bijna niet tegenkomt bij de concurrentie. Maar er komt een smaakje bij! Ondanks dat geen van beide opties te omschrijven is als ’traag’, komt er een extra snelle en heftige Lexus LC-F aan.

Extra heftige Lexus LC-F

Althans, daar lijkt het heel erg sterk op. Lexus heeft namelijk een teaser de wereld in geholpen. Uiteraard is daar nog niet veel op te zien. Als je goed kijkt, kun je duidelijk zien dat het om een coupé gaat. En daarachter zien we een enorme ‘F’, dat is de ‘snelle letter’ van Lexus. Het Japanse luxemerk heeft maar twee coupés in het gamma. De ene is de RC, waarvan al een snelle RC-F bestaat. De andere is de Lexus LC.

De extra heftige Lexus LC-F krijgt naar verluidt géén V8, maar een V6. Er gaan geruchten dat Lexus bezig is met de ontwikkeling van een beresterke biturbo V6 met zo’n 600 pk.

Ondanks dat de LC niet een uitgesproken sportieve auto is, past het wel in het plaatje. Dit soort topmodellen verkopen doorgaans prima en leveren lekkere marges op.

Onze Amerikaanse vrienden van Autoblog.com willen er wel even fijntjes op wijzen dat het niet uitgesloten is dat het een simpel F-Sport-pakketje is. Een andere mogelijkheid is een tussenoptie: een F-Sport-uitvoering zoals de IS500.

Aan de andere kant spreken de woorden: ‘Highest Expression of Performance’ die Lexus Racing bezigt absoluut tot de verbeelding. Je kan niet ‘Highest Expression of Performance’ zeggen en dan aankomen met een sportpakketje.

Of zo’n extra heftige Lexus LC-F überhaupt naar Nederland komt, is nog maar zeer de vraag. In Nederland staat de teller voor dit jaar op 3 exemplaren.

Het topjaar was 2018, toen werden er 23 op kenteken gezet. De afbeeldingen zijn ter illustratie van een sportievere LC, in dit geval ander handen genomen door Wald.

Meer lezen? Dit zijn 7 bijzondere Japanse Gran Turismo’s!