GP van Emilia Romagna 2022: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs over de GP van Emilia Romagna 2022. Plus waar je de race kunt kijken. Lees het hier, op Autoblog!

Na drie races zijn we eindelijk aangekomen in Europa! Het wordt meteen een heel erg druk weekend. Dit seizoen zijn er namelijk wederom drie races met een sprintrace en dit weekend is er eentje van. Belangrijk om te weten is dat de coureurs meer punten kunnen halen. De winnaar krijgt acht punten. Elke positie lager krijgt een punt minder.

Normaal gesproken is de eerste race in Europa een moment dat er grote verbeteringen doorgevoerd worden. Niet ditmaal. De reden daarvoor is de beperkte tijd qua vrije training. Het gaat al een karwei worden om de auto’s goed af te stellen met 1 uurtje voorbereiding voor de kwalificatie. Om dat te combineren met (grote) updates is bijna niet te doen. Vandaar dat teams de grote updates zullen uitstellen.

Laatste huishoudelijke mededeling, de coureur die vrijdag de snelste tijd neerzet in de kwalificatie krijgt de pole position toebedeeld voor de statistieken. De winnaar van de sprintrace is, eh, de winnaar van de sprintrace en mag zondag vanaf P1 starten (maar dat is dus technisch gezien niet pole position halen). Het is meer iets voor de geschiedenisboeken dat de persoon die het snelste is over een ronde tijdens de kwalificatie pole pakt.

Agenda GP Emilia Romagna 2022

Voordat we beginnen, eerst de agenda:

22 April

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Kwalificatie

23 april

12:30 – 13:30 | Tweede vrije training

16:30 – 17:30 | Sprint

24 april

15:00 – 17:00 | Race

GP Emilia Romagna 2022

De Grand Prix van Emilia Romagna is een race die weliswaar in Italië wordt gehouden, maar niet de GP van Italië heet. Die is voorbehouden aan de race op Monza. De GP van Emilia Romagna kwam in 2020 voor het eerst. Destijds als noodgreep om van het corona verstierde seizoen nog iets te maken. Dat beviel kennelijk erg goed. In 2020 en 2021 leverde het een geweldige race op.

De naam ‘Emilia Romagna’ komt vanwege het de naam van het gebied waar de race gehouden wordt, net als de GP van Toscane. Tot nu zijn er maar twee winnaars van de GP van Emilia Romagna: Lewis Hamilton (2020) en Max Verstappen (2021).

Het circuit: Imola

Er wordt gereden op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Vaak noemen we het gewoon ‘Imola’, de stad vlakbij het circuit. Het is een circuit waarbij men tegen de klok in rijdt. De baan is 4,909 km meter lang, dus we doen 63 rondjes.

Imola is een zeer snelle baan met enkele snelle bochten. Iets minder gevaarlijk dan vroeger, maar nog steeds een ‘echt’ circuit. Sterker nog, na twee zandbakraces en een stratencircuit rijden we nu eindelijk voor het eerst op een volwaardig circuit met historie. Men racet al sinds 1953 op dit circuit.

Inhalen is mogelijk, zeker met de huidige auto’s moet dat mogelijk zijn. Er is slechts één DRS-zone.

GP Emilia Romagna: resultaten van 2021

We kijken even snel terug naar de behaalde resultaten van de de laatste race, die afgelopen jaar verreden werd.

Hoe ging de kwalificatie van de GP Emilia Romagna 2021?

Daar was Lewis Hamilton weer eens heerlijk zichzelf door een knappe pole position te pakken. Hij zette een tijd neer van 1:14.411. Daarmee was hij nipt sneller dan Sergio Pérez, die voor het eerst beter kwalificeerde dan zijn teammaat. Verstappen was derde, Leclerc vierde. Lees ook het kwalificatieverslag van de GP van Emilia Romagna 2021.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Emilia Romagna 2021?

Lewis Hamilton, uiteraard. Tijdens ronde 60 pompte hij er een 1:16.702 uit.

Hoe zag het podium eruit bij de GP van Emilia Romagna 2021?

Max Verstappen won de race, Lewis Hamilton wist op het einde nog nét P2 af te pakken van Norris, die daardoor derde was. Lees uiteraard ook het raceverslag van de GP van Emilia Romagna 2021.

Wat je moet weten over de GP Emilia Romagna 2022

Dan zijn er de dingen die je moet weten voor als je je goed wil voorbereiden. Of omdat je indruk wil maken op die nieuwe collega bij de cappuccinocorner, uiteraard.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Emilia Romagna 2022?

De gemiddelde compounds worden meegenomen.. Ditmaal ook geen gekke dingen met een stapje ertussen. Er is dus keuze uit C2 (wit), C3 (geel) en C4 (rood).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Emilia Romagna 2022?

Het zal geen denderend weer worden. Men verwacht een hoop bewolking en zelfs wat neerslag. De temperatuur zal rond de 22 graden liggen. Het weer zal op vrijdag wat erger zijn dan op zaterdag en zondag.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Emilia Romagna 2022?

Dit is eigenlijk een heel eenvoudige. Als Max zijn auto heel blijft, dan kan hij tweede worden. Het is namelijk duidelijk dat Ferrari net ietsje sneller is. Dat niet alleen, de SF-75 lijkt makkelijker te besturen. Althans, voor Charles Leclerc. De kans is aanwezig dat ze weer vechten om de winst en de kans is ook aanwezig dat Verstappen wint. Die Red Bull is zo verkeerd nog niet als ‘ie op snelheid is. Maar dan moet ‘ie natuurlijk wel gewoon heel blijven.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Emilia Romagna?

Dat Charles Leclerc gaat winnen. Hij is favoriet met +120. Verstappen staat met +155 er niet ver achter. Carlos Sainz (+850) en Sergio Perez (+1300) staan daar ver achter. Lewis Hamilton staat op +1800.

Waar kan ik de GP van Emilia Romagna 2022 kijken?

De race volgen kon op diverse manieren. We nemen de opties even met je door.

Streams

Een stream opzoeken is niet heel erg moelijk. Sterker nog, we hebben hier een paar voor je op een rijtje gezet. Houd er rekening mee dat de kwaliteit niet denderend is. Zowel qua verbinding als qua beeld. Maar ja, het is gratis. Dat dan weer wel.

F1TV

Niet gratis, maar ook niet duur. Voor 64,99 per jaar kun je namelijk F1TV kijken. Dat is misschien wel de manier van kijken voor de racefan. En als je geen racefan bent, dan is het zeker de moeite waard . Dan wordt je er van zelf eentje. Je kan namelijk alles van de race volgen! Hoe cool is dat? Camera punt, telemetrie, cockpit: je kan alles kiezen. Ook kun je alle voor- en nabeschouwingen zien, plus analyses van Jolyon Palmer. Terugkijken is een eitje. Sterker nog, je kan alle races van de afgelopen 30 jaar zien!

Viaplay

In Nederland is ViaPlay de officiële manier om de race te volgen. Zij hebben de uitzendrechten voor hier. De opvolgers van Ziggo hebben het wat zwaar: de beeldkwaliteit is niet altijd even goed en het commentaar (plus de programmering ervoor en eromheen) is wel érg saai. Daarentegen is het wel kundig en correct. Geef die mensen ook even de tijd om op elkaar in te spelen. Terugkijken via ViaPlay is nog wat lastig. Kosten: 9,99 euro per maand.

Grand Prix Radio

Mocht je juist iets meer enthousiasme willen, dan kun je ook voor Grand prix radio kiezen. Dat is het bekende commentaar voor Olav Mol en Jack Plooij. Beide ervaren rotten zijn nog even jeugdig en ondeugend als altijd. Bij grand prix Radio wordt er drie keer per vrije training een update gegeven over de gang van zaken. De kwalificatie, sprintrace én race wordt in zijn geheel verslagen door Mol en Plooij.

VPN

Het kan zijn dat je geen zin hebt in dure abonnementen waar je te weinig gebruik van maakt, maar ook niet de race wil missen of via een twijfelachtige stream wil kijken. Een optie is dan VPN. Via die VPN kun je de races kijken in landen waar de GP van Emilia Romagna gewoon uitgezonden wordt. Zoals ORF (Östereichische Rund Funk) of (RTL Luxembourg). Je zult je talenknobbel moet oppoetsen, maar de streams zijn zeer stabiel en van hoge kwaliteit.

Voorspelling Autoblog redactie GP Emilia Romagna 2022

Op de redactie zijn we gezegend met twee hele eigenwijze connaisseurs en Michael. Die laatste zit er nooit naast. Dus je weet waar je je geld op moet zetten. Toch?

Michael

Leclerc Verstappen Sainz

“Italië, wat zou het mooi zijn als Ferrari daar weer een keer het podium kan vullen. Weet je wat. Ik geef het ze gewoon.” Michael, past daadwerkelijk in een Formule 1-auto

Wouter

Leclerc Sainz Verstappen

Hoewel Ferrari ook iets te vaak net iets tevreden is over zichzelf, gunnen we het ze wel. In eigen land winnen is gewoon lekker en de voortekenen zijn goed. Mijn onderbuik zegt dat Mercedes het lek sneller boven gaat hebben dan RedBull de laatste paar procenten snelheid (en betrouwbaarheid) vindt. Alleen deze race nog niet, dus het wordt het bovenstaande trio. Wouter, heeft in een Formule 1-auto meegereden.

Jaap

Pérez Sainz Hamilton

Het circuit Enzo e Dino Ferrari op Piazza Ayrton Senna 1 in Imola leverde ons vorig jaar een epische race op. Laten we hopen dat het dit jaar weer raak is. Een kolkende massa bestaande uit Tifosi is in ieder geval gegarandeerd.



Iemand anders de zege toebedelen dan Ferrari zou eigenlijk roekeloos zijn gezien de krachtsverhoudingen in de eerste drie races. Toch denk ik dat Perez ‘m wint. Sainz wordt tweede na een dubbele uitvalbeurt van Verstappen en Leclerc. Hamilton is deze keer Russell te snel af en pakt P3. Jaap, waardeert F1-auto’s vanwege premium RWD

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Komt dat zien!