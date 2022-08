Formule 1-race kijken vanaf je hotelbalkonnetje

Het kan! Je kunt een kamer boeken in dit chique hotel en een Formule 1-race zien vanaf je hotelbalkonnetje.

Sommige mensen slapen in een tentje bij een festival, of bij een Formule 1-wedstrijd en vinden het geweldig. Anderen gruwelen alleen bij het idee al. Een beetje comfort is soms wel lekker. Zeker ook bij Formule 1-wedstrijden. Echter, niet iedereen kan bijvoorbeeld zijn jacht in de haven leggen en in Monaco een race bekijken. Maar het wereldberoemde Hilton komt nu met een goed alternatief.

Formule 1-race kijken in hotel

Hilton heeft een hotel gebouwd direct naast het Silverstone Circuit. Het heet het Hilton Gardin Inn Silverstone. Nu hoef je je kamer dus niet meer uit. Althans, als het hotel maar roomservice heeft. Daar gaan we voor het gemak maar even vanuit, want het is een vrij luxe hotel. Het heeft in totaal 75 kamers. Niet elke kamer heeft zicht op het circuit. Sommige kamers kijken ook uit op het parkeerterrein van het hotel. Als je een kamer boekt, controleer dit dus goed. Het staat sowieso aangegeven bij het boeken, maar een dubbele check is hier wel op zijn plaats.

Het is dus mogelijk een hotelkamer te reserveren en dan vanaf je balkon de Grand Prix van Groot-Brittannië te kijken. Uiteraard moet je er wel op tijd bij zijn, de kamers zullen snel geboekt worden. Het is natuurlijk een goede zet van de hotelketen, tijdens verschillende wedstrijden zal het hotel stampvol zitten. Op Silverstone worden namelijk verschillende wedstrijden gereden, denk aan de GP 2 en MotoGP. Het is tevens een circuit met veel historie, sinds 1948 wordt het al gebruikt om te racen.

Kosten

In september kost een kamer in het Hilton ongeveer 230 euro. Dat valt best mee, zeker als je met meerdere personen op de kamer kan liggen. Maar dit is een normale datum. Een kamer boeken tijdens een F1-weekend zal beduidend prijziger zijn.

Helaas kunnen we op de website van het hotel nog geen kamers reserveren of boeken rond de F1-race. Vermoedelijk gaat het ons budget te boven. Zeker als je weet dat het MGM-hotel in Las Vegas tijdens een F1-race kamers aanbieden, waarvoor je zomaar 80.000,- euro moet betalen.