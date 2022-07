Viaplay gaat kijkers met een VPN pesten

Pest Viaplay de kijkers al niet genoeg met Peppie en Melroy als commentaarduo, nu gaan ze ook de klanten met een VPN pesten. Houdt het dan nooit op?

We hebben al een tijd niets over Viaplay geschreven. Misschien omdat we er inmiddels een beetje aan gewend zijn, of misschien omdat we wel door kunnen blíjven klagen. Want daar is natuurlijk nog altijd reden genoeg toe…

Maar we gaan het vandaag eens niet over de inhoud hebben die Viaplay ons voorschotelt. Vandaag gaan we het hebben over het feit dat Viaplay mensen die via een VPN naar de zender kijken wil gaan aanpakken. Of pesten, wat jij wil.

Kijk jij Viaplay met een VPN, dan beeld op zwart

Veel mensen gebruiken internet middels een VPN. Mocht je niet precies weten wat dat is, hier een heel beknopte uitleg. Een VPN is een Virtual Private Network en het komt er in het kort op neer dat het lijkt alsof je vanaf een andere locatie aan het surfen bent.

Op die manier kun je vanuit Nederland via bijvoorbeeld een Amerikaanse server inloggen op diensten die alleen in dat land te bekijken zijn. Of andersom. En dat is Viaplay een doorn in het ook en wil het zo snel mogelijk aanpassen.

Binnen de EU mag je nog wel met een VPN kijken

Dat houdt in dat je zelfs als je klant bent, niet via die VPN mag kijken. Bij sommige kijkers is dat inmiddels al gebeurd, weet gpfans.com te melden. Bij hen bleef het beeld op zwart, zelfs al zaten ze gewoon in Nederland. En als het aan Viaplay ligt, gaat dat bij iedereen gebeuren

En dat is op zich raar, want Europa heeft bepaald dat je binnen de EU niet geweigerd kunt worden als je content via een VPN binnen wil halen. Buiten de EU kan een streamingsdienst de content wel blokkeren.

Kortom, irritant. Zeker voor de klanten die weleens buiten de EU komen en toch graag de races op zondag willen bekijken. Viaplay houdt ook voor hen de boel op slot.

Maar wij hebben een oplossing. Neem een abonnement op F1TV. Dan ben je overal van af en kun je overal kijken. Zelfs met een VPN.