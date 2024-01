Zo voorkom je dat je dezelfde Volvo EX30 hebt als de buurman

Het zou zomaar kunnen dat je straks niet de enige bent in de straat met Volvo EX30. Gelukkig is er een manier om je te onderscheiden.

De Volvo EX30 is nog maar net gearriveerd, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Niet zonder reden: het is een Volvo, het is een cross-over, hij is elektrisch en de prijs is schappelijk. Kortom: alle ingrediënten voor een succesnummer zijn aanwezig.

Het ziet er dus naar uit dat Nederland binnenkort overspoeld wordt met Volvo EX30’s. De eerste 173 exemplaren staan al op kenteken. Met een EX30 ga je straks dus compleet op in de massa. Wat voor de meeste Volvo-rijders waarschijnlijk geen bezwaar is.

Mocht je nu toch een Volvo EX30 willen die net iets dikker is dan die van de buurman, dan is er nu een oplossing. De welbekende Volvo-tuner Heico lanceert namelijk hun accessoirelijn voor de Volvo EX30.

Bij Heico kennen ze hun doelgroep: Volvo-eigenaren zitten natuurlijk niet te wachten op opzichtige bodykits. De aanpassingen van Heico zijn daarom heel subtiel. Voor nu zijn de belangrijkste aanpassing de velgen. Heico biedt twee verschillende typen velgen aan, in de maten 20 en 21 inch. Bij Volvo zelf kun je niet groter dan 20 inch krijgen.

Heico heeft ook een upgrade voor het onderstel, met sportveren die de cross-over met 30 mm verlagen. Voor de juiste stance levert de tuner tevens 20 en 30 mm spoorverbreders. Om te laten zien dat je niet in een standaard Volvo rijdt kun je de letters achterop laten vervangen door Heico.

Wat moet dat kosten? Op de Nederlandse website zijn de accessoires nog niet te vinden op dit moment, dus we moesten even op de Duitse website kijken. De velgen kosten (in Duitsland dus) €2.400 tot €3.356 per set, voor de veren betaal je €390 en voor de spacers €269.

Mocht je dit allemaal te subtiel vinden: Heico heeft nog meer upgrades voor de Volvo EX30 in petto, inclusief een heuse bodykit. Als je écht een dikke EX30 wilt moet je dus nog even geduld hebben.

Benieuwd hoe een standaard EX30 rijdt? Wouter vertelt het je in de onderstaande video: