Heico C40 is eigenlijk zoals deze hoort

Een paar subtiele modificaties en de Heico C40 is helemaal af.

De Volvo C40 is een wonderlijk fenomeen dat wonderbaarlijk goed scoort. Het is natuurlijk in principe gewoon een Volvo XC40, maar dan met een aflopende daklijn. Een ander verschil is dat de C40 altijd elektrisch is. In vergelijking met de XC40 is de C40 opmerkelijk genoeg nét ietsje zuiniger.

In de meest optimale configuratie haalt de XC40 (Extended Range RWD) namelijk 572 km, terwijl de 1.400 euro duurdere C40 582 km haalt op een volle tank. Ook is de C40 dan met 1.975 kg twintig hele kilogrammen lichter. Kijk, dan ben je toch goed bezig voor het milieu! Maar je kiest ook voor de C40 omdat ‘ie net eventjes wat dikker is.

Heico C40

Maar het kan dus nog wat dikker als je kiest voor de Heico C40. Mocht je Heico niet kennen: dat is een Duitse Volvo-specialist die op dezente wijze dikke Volvo’s nog even wat dikker maakt.

In dit geval hebben ze zich gebogen over de C40 en dit is het resultaat. Bij Heico hekelden ze de enorme wheelgap. De C40 is allesbehalve een terreinauto, dus heeft Heico maatregelen getroffen.

In eerste instantie met de Heico Volution X. Dit model kenden we al, maar is nu ook in de maat 9×21 verkrijgbaar. Gek genoeg is dat anno 2023 best een gangbare maat. Je kan kiezen uit zilver, diamond-cut of hoogglans zwart.

Optioneel kun je kiezen vervolgens voor slotbouten en ventieldoppen met Heico-logo. Nice touch. Qua banden is er gekozen voor een breedset. Voor zit er 245/35 R21 en 275/20 R21 aan de achterzijde. De velgen zijn dan weer NIET een breedset met 9J rondom.

Wickie die Viking

Waarschijnlijk is dat gedaan om de range een kans te geven, heeft Heico de velgen en banden niet nog breder gemaakt. In plaats daarvan hebben ze een setje spacers in de aanbieding. Normaal gesproken moet je daar altijd even mee oppassen, maar als een specialist als Heico ze aanbiedt, weet je dat de auto daarna nog lekker zal rijden.

Dat geldt ook voor de verlagingsveren. Die verlagen de Heico C40 namelijk met zo’n 30 millimeter. Voldoende om het op te merken, maar niet zo erg dat je in elke bocht op de bumpstops rijdt.

Als laatste zijn er de nodige badges om de medeweggebruikers eraan te herinneren dat je in een Heico C40 rijdt en niet in een normale C40. Er zijn twee badges verkrijgnb.aar. De eerste is een kleine Heico-badge met viking-helm logo. De medewerkers zijn daar fan van Wickie de Viking, waarschijnlijk.

Dan is er ook een groot ‘H E I C O’-logo voor onder de achterruit. Alle onderdelen komen met 5 jaar garantie of 150.000 km en zijn vekrijgbaar bij Heico in Duitsland, alhoewel voldoende Volvo-dealers maar wat graag Heico-spulletjes verkopen voor jouw C40.

