Zo lang blijft de handbak nog bij BMW

Gewoon goed nieuws voor de purist: de handbak blijft nog even bij BMW!

BMW is een merk dat ons blijft verbazen. In sommige gevallen lijkt het alsof ze ons testen. Je kan niet een BMW XM uitbrengen als je al een BMW X6 M hebt om de goegemeente mee te plagen. Toch doen ze het. Andere misdaden tegen de BMW-fanatici zijn voorwielaangedreven 1 Series, de neus van de M3, de neus van de X7, de neus van de 7 Serie en ga zo maar door. Gelukkig doen ze af en toe ook leuke dingen, zoals de BMW M2.

Het zou ons niet verbazen dat BMW hier nauwelijks winst op maakt en dat het gewoon een auto is om de fans tevreden te stellen. Dus dames en heren: koester wat je wel hebt en niet wat je niet hebt.

Zo lang blijft de handbak bij BMW

Bijzonder aan de BMW M2 is dat je deze kunt krijgen met een handbak. Nu is er in de Verenigde Staten een kentering gaande. Daar wordt de handbak gezien als iets cools en sportiefs. Ze brengen daadwerkelijk ook meer op als occasion. Daarom dat de Toyota Supra, Nissan 400Z, Porsche Cayman en dergelijke gewoon met een handbak leverbaar zijn. Daar verkoopt men ze nog.

Maar hoe lang gaat BMW ze blijven aan bieden? Daarmee kan het uitstekend geïnformeerde CarBuzz ons verder helpen. Die hebben namelijk BMW Motorsport-baas Frank van Meel gesproken tijdens het BMW M Festival in Zuid-Afrika.

De handbak is – helaas – niet meer zo populair tegenwoordig. Het is alleen gewild in specifieke segment. Denk aan de BMW M2, BMW M2 en M4. Voor die auto’s zullen ze de handbak blijven aanbieden. Die auto’s zullen nog een tijdje meegaan, sowieso tot het einde van dit decennium.

Save the Manual

Opmerkelijk is ook wie de handbak heeft gered. Dat waren namelijk niet de technici. Die vroegen namelijk om enkel en alleen een automaat. Die zijn sneller en het is voor een fabrikant makkelijker een auto te ontwikkelen met één transmissie dan keuze uit twee. Nee, het waren de marketingjongens die er een stokje voor staken.

Er waren online diverse petities en grootschalige ‘Save the Manual’-acties. Hierdoor zag BMW zich genoodzaakt in elk geval de mogelijkheid voor een handbak aan te bieden. In de Verenigde Staten is de handbak standaard, in Duitsland moet je extra betalen om zelf te schakelen.

In Nederland valt het nog maar te bezien of iemand kiest voor de handbak. Naast het feit dat iedereen de automaat wil, is een handbak flink duurder dankzij de hogere CO2-uitstoot en dus hogere CO2-boete. Een M2 met automaat kost je 113.806,30 euro, de automaat kost 118.243.90 euro.

