Tot zo lang blijft de BMW M2 in productie!

De M2 blijft kort en lang in productie. We leggen het je even uit, gratis uiteraard.

Sinds gisteren is de BMW M2 onthuld. Een auto die voor op de purist gericht. Een handbak, zes-in-lijn, geen hybride-dingetjes, enkel achterwielaandrijving. Vervolgens gaan we het allemaal hebben over het uiterlijk dat men niet mooi vindt… Je kan niet alles hebben.

Als je kijkt naar de eerste reacties op de 1M Coupé en later de F87-generatie van de M2 verandert er dus niets. Zo lang men klagen op het internet over een nieuwe BMW, zal men het doen.

Zo lang blijft de M2 in productie

Wat men ook doet op het internet: speculeren over nieuwe BMW’s! Voor de purist heeft dat geen zin meer: alle nieuwe M-modellen die uitgebracht worden, zullen geëlektrificeerd zijn. Dat geldt echter niet voor nieuwe uitvoeringen van M-Modellen. Dus hoe zit het met de M2? Daar heeft ynguldyn een antwoord op. Hij geeft op Bimmerpost precies aan wat er in productie gaat en voor hoe lang.

De BMW 2 Serie zal in productie blijven tot september 2029. Maar het nieuws wordt nog beter, want ook de BMW M2 blijft tot dat moment in productie!

M2 wordt wel Competition, huidige M2 verdwijnt

Betekent dat we nog heel erg lang kunnen genieten van de BMW M2 zoals deze gisteren is onthuld? Nee! Dat model is namelijk niet een lang leven beschoren. Volgens de BMW-insider zal het model dat gisteren is onthuld, al in 2024 verdwijnen.

Voor die tijd zal er een ‘Competition’-model verschijnen. Uiteraard zullen dan een paar dingen anders zijn. Denk aan ietsje meer vermogen, koppel, iets andere onderstel en dat soort dingen. Het is niet de eerste keer dat BMW dat doet en zeker niet de laatste keer. De kans is dus aannemelijk dat dit model eerst naast de gewone M2 komt te staan om vervolgens het touwtje over te nemen.

