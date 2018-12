Gasly: “ga Verstappen het vuur aan de schenen leggen”

Give 'em hell.

Nadat Daniel Ricciardo in de zomerstop onverwachts zijn overstap naar het fabrieksteam van Renault aankondigde, stond Red Bull Racing voor de lastige taak een waardige vervanger voor de Australiër te vinden. De renstal besloot niet veel later, enigszins met de handen gebonden, te kiezen voor Pierre Gasly. De nu 22-jarige Fransman had op dat moment enkele goede Grand Prixs onder zijn riem. Nog belangrijker, Gasly had de nodige ervaring met toekomstig motorenleverancier Honda.

Zodoende was het een logische beslissing om Gasly vanaf 2019 naast Max Verstappen in de Red Bull te zetten. Dat gezegd hebbende, helemaal overtuigd van zijn kunnen zijn we nog niet. In aanloop naar de Formule 1 was Gasly bijvoorbeeld twee jaar actief in de Formule 2. In zijn eerste jaar, uitkomend voor het team van DAMS, eindigde hij als achtste in het klassement. Een jaar later maakte hij de overstap naar Prema en won hij de titel. Kijken we naar dit statistiek, dan lijken we niet te hoeven twijfelen aan zijn stuurmanskunsten. Echter, dit is niet het hele verhaal. Ferrari-junior Antonio Giovinazzi debuteert dat jaar namelijk in de Formule 2 en komt terecht naast Gasly. Giovinazzi, die volgend jaar naast Kimi Raikkonen bij Alfa Romeo Sauber rijdt, weet er in zijn eerste jaar in de opstapklasse bijna met de titel vandoor te gaan.

Hoewel Gasly in de veronderstelling was dat de Formule 2-titel (destijds nog GP2 genoemd) hem een stoeltje bij Toro Rosso moest opleveren, blokkeerde Helmut Marko de ambities van zijn pupil, door hem te parkeren in de Japanse Super Formula. Hier weet de Fransman juist weer de sterren van de hemel te rijden. Ware het niet voor een onfortuinlijk getimede tyfoon in het slotweekend van het seizoen, dan had Gasly mogelijk nóg een titel op zijn cv kunnen zetten.

Kortom, hoe Gasly het volgend jaar naast Verstappen zal doen, zal alleen de tijd ons kunnen leren. In een interview met Sky Sports laat hij in ieder geval weten goede hoop te hebben de strijd met de Nederlander aan te kunnen gaan. Aan ambitie en introspectie ontbreekt het Gasly niet, zo maken we op uit het gesprek met de Britten.

“I’m still only going to be in my second season of Formula 1 so there are still a lot of things to learn and I still need to develop myself. But I know I’m quick, I need to make the best out of my skills and my qualities, but also work on all the areas I can improve. We will see how it goes against Max. He is one of the most talented drivers at the moment, it’s always good to be next to a competitive guy, and I’ll give him the hardest time I can and then try to develop as much as possible as a driver. We’ll see the result I get next year.”

We kunnen nu enkel hopen dat de ontwerpafdeling van Red Bull hetzelfde tempo aanhoudt en dat de Honda-motor inderdaad zo goed is als momenteel wordt beweerd. Als het pakket alleen maar iets beter is dan de combinatie van Red Bull en Renault, dan belooft het veel goeds.