Dit kost de Mercedes-AMG A 35 in Nederland

De knip mag getrokken worden!

Het segment van de hetere hot hatches is versterkt met de komst van de Mercedes-AMG A 35. De voorlopig heetste A-klasse gaat concurreren met auto’s als de Volkswagen Golf R en Audi S3. Prijstechnisch begint de instap-AMG in elk geval goed aan de strijd, tot je opties gaat aanvinken. Prijzen beginnen namelijk bij 66.445 euro in Nederland. Te vergelijking: in Duitsland is ‘ie er vanaf 47.529 euro. Maar draait u zich nog eens lekker om vannacht. Volgens staatssecretaris Menno Snel heeft de WLTP-cyclus helemaal geen idiote gevolgen voor de BPM.

Voor die dik 66 mille krijg je een 306 pk en 400 Nm sterke A-klasse mét vierwielaandrijving. De A 35 zit in 4,7 seconden op de honderd en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Met dit soort cijfers hoef je eigenlijk niet te wachten op de toekomstige A 45. De prestaties van de goedkoopste Mercedes-AMG zijn meer dan prima voor dagelijks gebruik.

Zoals gezegd begint de pret pas bij 66 duizend ballen. Voorbij de 70.000 euro gaan is namelijk kinderspel. Zaken als een achteruitrijcamera? 720 euro. AMG-lederpakket met stoelverwarming? 1.392 euro. En zo lopen de prijzen in rap tempo op. In het eerste productiejaar is de Mercedes-AMG A 35 leverbaar als Edition 1. Voor een meerprijs van 7.460 euro krijg je onder meer AMG Performance-stoelen, 19-inch wielen, een AMG Performance-stuurwiel en een metallic denimblauwe kleur.

Wil je de Mercedes-AMG A 35 zoals de plaatjes hierboven dan mag je 81.875 euro aftikken. Dat is naar aanleiding van een rappe configuratie. Met dit in het achterhoofd is de kans groot dat de toekomstige A 45 meer dan 100.000 euro gaat kosten met opties. Voor een A-klasse. Zelf spelen met de configurator kan hier.