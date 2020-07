14 opmerkelijke Corolla derivaten door de jaren heen

Toyota heeft weleens vaker vreemde Corolla derivaten in de aanbieding gehad.

Afgelopen week was het zo ver. Collega @rubenPriest kon mede delen dat er een nieuwe smaak is voor de Toyota Corolla. In dit geval ging het om de Corolla Cross. Het is weliswaar niet de auto waar de liefhebber wakker van ligt, maar waarschijnlijk wel een commercieel mega-succes.

Toevoeging

De toevoeging Cross, de grote bodemspeling, de Toyota betrouwbaarheid, aangename prijsstelling. Je weet gewoon dat dit gaat scoren. Het is echter niet het eerste Corolla derivaat. Een model dat gelieerd is aan de Corolla en gebruikt maakt van de naam plus een toevoeging.

Opmerkelijke Corolla derivaten

Dat is precies waar we nu naar op zoek gaan: aparte Corolla’s met een toevoeging die op een andere manier in de markt werd gezet. De grootste omissie is natuurlijk de ‘gewone’ Corolla. Dus alle hatchbacks, sedans, en wagons worden even buiten beschouwing gelaten, tenzij ze op een aparte wijze op de markt zijn gebracht.

Toyota Corolla Levin

1972 – 2000

7 generaties

Toyota Corolla Levin-J 1600 (TE27) ’73

Dit zijn eigenlijk de auto’s die Toyota zo’n goede naam hebben gegeven als het gaat om hoogstaande, verfijnde en krachtige motoren. De Toyota Corolla Levin is het zustermodel van de Toyota Sprinter Trueno. Wel geinig, Levin betekent ‘bliksem’ en Trueno betekent ‘donder’. De naam Corolla Levin is gebruikt voor 7 generaties tot 2000. De generatie van de AE85 en AE86 is het meest legendarisch. Maar daarmee doen we de rest ernstig tekort. Natuurlijk zijn de jaren ’70 modelletjes heerlijk retro, maar de AE110 van de jaren ’90 is ook het vermelden waard: een lichtgewicht coupétje met hoogtoerige motor. Dan moet je wel de ‘BZ-R’ kiezen met de Blacktop viercilinder 4A-GE motor.

Toyota Corolla Compact

1983 – 2002

4 generaties

Toyota Corolla Compact GTSi (E90) ’87

Dit is een makkelijke, de Corolla Compact is een aanduiding voor de hatchbacks zoals wij deze kenden in de jaren ’80 en ’90. In Duitsland werd dit model de Corolla Compact genoemd. In veel markten is de Corolla namelijk een C-segment sedan. De eerste generatie kwam in 1983 (E80). De E90 zag in in 1987 het levenslicht. In de 1991 kregen we de E100 en tenslotte de E110 in 1998. De Corolla Compact benaming is voor de drie en vijfdeurs hatchbacks, niet de liftbacks, stationwagons, sedans en dergelijke.

Toyota Corolla GT Coupe

1983 – 1987

1 generatie

Toyota Corolla GT Coupé (AE86) ’83

Deze is vrij eenvoudig te verklaren. De ‘AE86’ heette in het Verenigd Koninkrijk namelijk niet Sprinter Trueno, maar Corolla GT Coupé. De Britten kunnen een goede rijdersauto wel waarderen. Om de auto een beetje bijzonder in de markt te zetten hebben ze de naam GT Coupé gebruikt. Het klinkt niet heel erg speciaal, maar het dekt de lading wel beter dan ‘Trueno’ of ‘Levin’. Over die twee opmerkelijke Corolla derivaten gesproken, je kon kiezen uit een liftback of een tweedeurs coupé. Ook was de auto de basis voor één van de coolste BTCC racers aller tijden.

Toyota Corolla FX

1984 – 2001

4 generaties

Toyota Corolla FX GT Super Strut Suspension (AE101) ’92

De Toyota Corolla FX was wat de Corolla Compact was voor Duitsland. De Corolla FX betreft enkel de kleine modellen van de Corolla, dus de drie en vijfdeurs hatchbacks. De Corolla FX moest een soort opvolger zijn voor de Toyota Tercel, in de VS althans.

Toyota Corolla Ceres

1992 – 1998

1 generatie

Toyota Corolla Ceres (AE100) ’94

De categorie ‘vierdeurs coupé’s’ is eigenlijk wat ouder dan de Mercedes-Benz CLS. De Toyota Corolla Ceres was namelijk al een dergelijke auto. Het was een zogenaamde vierdeurs hardtop sedan. Voor het betere coupé gevoel hadden deuren dan ook geen raamstijlen. Dit type auto was in Japan niet ongewoon, de Honda Integra sedan en Mazda 323F waren de concurrenten. De voorwielaandrijver kon je krijgen met fraaie Twincam motoren met 165 pk uit een 1.6 liter en een optioneel sperdifferentieel. Ondanks de fraaie techniek kon Toyota de Corolla Ceres lastig aan de man brengen, waardoor de eerste generatie Ceres al na zes jaar uit productie ging, zonder opvolger. De auto was ook leverbaar als Toyota Sprinter Marino.

Toyota Corolla SR5

1981 – 1991

3 generaties

Toyota Corolla SR5 Hardtop Coupé (TE72)

De Corolla Levin is onder meerdere namen verkocht, waarvan de Amerikaanse GT-S of SR5 twee opmerkelijke Corolla derivaten waren. Die namen werden gebruikt voor de Amerikaanse markt. Natuurlijk gaat het hier om de door ons geliefde AE86, maar ook andere gave Corolla’s werden als GT-S of SR5 verkocht. De SR5 was de redelijk ingetogen versie. Na twee generaties met achterwielaandrijving was er ook een voorwielaandrijver van 1988 tot 1991.

Toyota Corolla GT-S

1981 – 1991

3 generaties

Toyota Corolla GT-S Sport Coupé (E98C)

De Corolla GT-S staat wat hoger in de markt dan de SR5. Sterkere motoren, optionele sperdifferentiëlen, een sportiever interieur. Ook van de Corolla GT-S bestond een voorwielaandrijver, die tot 1991 leverbaar was.

Toyota Corolla II

1982 – 1999

4 generaties

Toyota Corolla II (L40) ’90

Toyota heeft er nogal een handje van om een model diverse namen te geven wereldwijd. Op zich logisch, Toyota past de modellen aan op de betreffende markt én eventueel de naam ook. De Toyota Corolla II is eigenlijk niets meer dan een iets luxere Toyota Tercel. De Tercel was leverbaar in diverse carrosserievarianten zoals een sedan of stationwagon. De Corolla II was enkel en alleen een hatchback, je kon wel kiezen uit drie of vijf deuren. De Corolla II is alleen verkocht in Japan.

Toyota Corolla Spacio

1997 – 2007

2 generaties

Toyota Corolla Spacio (AE110N)

De Renault Mégane Scénic was een absolute pionier en een meesterlijk succes. We vergeten alleen dat ongeveer gelijktijdig Toyota ook een dergelijke auto en een heel opmerkelijke Corolla derivaat had bedacht. De Toyota Corolla Spacio was gebaseerd op de E110-generatie Corolla, maar met veel techniek van de Avensis. Bijzonder: een handbak was niet mogelijk. De Corolla Spacio werd tot 2001 gebouwd. Daarna kwamen er nog twee generaties van de Spacio, die bij ons een andere naam kregen.

Toyota Corolla Verso

2001 – 2009

2 generaties

Toyota Corolla Verso (AR10) ’07

De opvolger van de eerste generatie Spacia kende wij als Toyota Corolla Verso. Logisch, veel merken hadden een toevoeging bij hun MPV’s: Almera Tino, Mégane Scénic, Focus C-Max en Xsara Picasso bijvoorbeeld. De eerste generatie was er maar heel erg kort: 2 jaar. De reden is simpel, de basis (Corolla Spacio, weliswaar met andere neus) werd ook vervangen. De Verso was in Nederland heel erg populair. Zowel de Yaris Verso, Corolla Verso en Avensis Verso waren werkelijk niet aan te slepen. Speciaal voor ons werd het laatste model nog een paar jaar (tot 2013) als ‘Verso’ geleverd, zonder de toevoeging Corolla.

Toyota Corolla Matrix

2003 – 2014

2 generaties

Toyota Corolla Matrix XRS (E130)

Eigenlijk is dit de voorganger van de Toyota Corolla Cross. De Toyota Corolla Matrix was namelijk een heuse crossover. Eigenlijk kwam de auto iets te vroeg op de markt, want niet iedereen begreep ‘m, net als de AMC Eagle, Honda HR-V en Matra Rancho. De Corolla Matrix werd in samenwerking met General Motors ontwikkeld. Er was ook een GM variant, de Pontiac Vibe. Er waren twee generaties. De Vibe kon maar heel even genieten van het verse model, want dat werd in 2009 opgeheven. De Corolla Matrix werd tot 2014 gebouwd. De Corolla Matrix werd opgevolgd door de Scion iM en daarna de Corolla iM, die ook in dit lijstje staat.

Toyota Corolla Rumion

2007 – 2016

1 generatie

Toyota Corolla Rumion Aerotourer (E150N) ’07

We gaan even lekker obscuur op deze maandagavond met Corolla derivaten. De Toyota Corolla Rumion kom je niet elke dag tegen. In Australië werd de auto verkocht als Toyota Rukus en in Noord-Amerika als Scion xB. Het was niet een simpele badge-swap. De motorkap, koplampen, voorbumper en grille, evenals wat andere carrosserie-delen waren afwijkend.

Toyota Corolla iM

2016 – 2019

1 generatie

Toyota Corolla iM (E180) ’16

Voor lange tijd heeft Toyota saaie auto’s gebouwd. De spannender vormgegeven modellen werden veelal onder de naam ‘Scion’ verkocht. De Corolla in de VS is daar bijna altijd een saaie sedan gewest. In 2014 werd de Scion iM toegevoegd als spannend en hip alternatief. Scion werd in 2016 opgeheven. De Scion iM werd omgedoopt tot de Toyota Corolla iM. In principe is het gewoon een tweede generatie Toyota Auris.

Toyota Corolla Cross

2020

Toyota Corolla Cross ’20

Als je net als andere consumenten een onstilbare honger hebt voor een crossover, maar geen trek hebt in een Corolla Trek, is er nu een Corolla Cross. De Corolla Cross zit tussen de CH-R en RAV-4 in. Qua uiterlijk lijkt ‘ie het meeste op de RAV-4, qua techniek meer op de CH-R. De auto is onthuld in Thailand, maar reken er maar op dat deze auto wereldwijd een enorm succes gaat worden.