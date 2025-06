Zo ontiegelijk lang mag je NIET autorijden na het gebruik van drugs

Het duurt vrij lang voor het spul uit je systeem is.

Het aantal mensen dat in het Nederlandse verkeer een bekeuring krijgt vanwege rijden onder invloed stijgt aanzienlijk. Vorig jaar gingen er in de eerste vijf maanden net geen 15.000 mensen op de bon voor rijden met iets op. Dit jaar zijn dat er al bijna 20.000. En dat komt niet alleen door alcohol.

Sterker nog, inmiddels vat de politie meer mensen in de kraag die onder invloed zijn van andere drugs (ook in combinatie met alcohol) tijdens het autorijden dan alleen alcohol. De meeste bonnen voor rijden onder invloed werden uitgeschreven in Zuid-Holland. Daar gaan er ongeveer 1.000 niet-nuchtere bestuurders per maand op de bon. Dat zijn er dus gemiddeld meer dan dertig per dag! De nuchtere bewoners van Drenthe worden het minst gepakt: zo’n 70 per maand.

Hoe test de politie op alcoholgebruik in het verkeer?

Er zijn twee manieren waarop de politie kan meten of je wat hebt gebruikt: de speekseltest en een test van je zicht, spraak en motoriek. Het AD vraagt aan de politie of de stijging van het aantal betrapte bestuurders komt doordat er meer gecontroleerd wordt. ”Mogelijk is dat het geval, maar daar zie ik geen specifieke aanleiding voor”, zegt een woordvoerder. Een beetje een vaag antwoord als je het mij vraagt.

Boete voor autorijden met drugs op

De politie neemt het je erg kwalijk dat je onnuchter achter het stuur bent gekropen. Volgens het CBR is dat terecht, want de kans dat je een ongeluk krijgt is dan 20 tot 200 keer zo groot als zonder drugs. Daardoor staan er grote straffen tegenover rijden onder invloed.

De geldboete kan oplopen tot € 21.750. Goedemorgen. De straf is afhankelijk van hoeveel drugs je hebt gebruikt, of je meerdere drugs hebt gebruikt, of je al eens vaker bent gepakt voor rijden onder invloed én of je een ongeluk hebt veroorzaakt en wat de gevolgen daarvan zijn. Naast een geldboete kun je je rijbewijs kwijtraken en moet je in sommige gevallen opnieuw een rijexamen afleggen. In de zwaarste gevallen kun je een jaar gevangenisstraf krijgen. Daarnaast moet je vaak ook nog onderzocht worden door een arts. Deze onderzoeken betaal je zelf en kosten meer dan € 1.200.

Hoelang test je positief op drugs na het gebruik?

Alcohol

Volgens het CBR duurt het bij een standaard glas alcohol (daarmee bedoelen ze denk ik een glas drank met 5 procent alcohol, want een glas pure alcohol achterover kiepen, lijkt me onverstandig) ongeveer anderhalf uur voordat het uit je bloed is. Dat kun je per glas doorrekenen. Drink je bijvoorbeeld drie glazen wijn, dan is de alcohol 4,5 uur later uit je bloed. Drink je tien bier? Dan test je pas 15 uur later negatief op de speekseltest. Hoelang het precies duurt, verschilt per persoon. Let op: de exacte duur verschilt per persoon. Je kunt deze tijden als richtlijn aanhouden.

XTC

Bij het gebruik van XTC moet je een stuk langer wachten totdat je een negatieve test kunt overleggen. Na één dosering XTC test je nog 40 uur erna positief. Ook als je een halve neemt of een kwart. Als je meerdere doseringen neemt, kan dat oplopen tot 2,5 dag. Oftewel: neem je op dag één en twee van Defqon1 wat xtc, dan kun je aan het einde van het weekend nog positief testen en een bekeuring krijgen voor rijden onder invloed.

Cannabis

Over het gebruik van wiet kunnen we kort zijn. Wie regelmatig cannabis rookt, mag zeker een dag de weg niet op. Volgens het CBR duurt het zes tot acht uur voordat de hasj of wiet uit je lichaam is en je weer legaal kunt rijden. Als je regelmatig blowt, duurt het 8 tot – bij extreem gebruik – 40 uur.

Overigen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen geeft van nog meer drugs aan hoelang je niet mag autorijden na het gebruik ervan:

Speed : als je eenmalig speed (amfetamine) rookt, snuift of spuit duurt het 10 tot 20 uur voordat je weer mag rijden. Als je het slikt of injecteert duurt het 15 tot 25 uu r. En als je meer dan 1 keer op een dag gebruikt, duurt het 16 tot 40 uur .

: als je eenmalig speed (amfetamine) rookt, snuift of spuit duurt het voordat je weer mag rijden. Als je het slikt of injecteert duurt het r. En als je meer dan 1 keer op een dag gebruikt, duurt het . Cocaïne : als je 1 dosis coke neemt, mag je na ongeveer 4 uur weer rijden. Als je regelmatig cocaïne gebruikt, heeft je lichaam meer dan 4 uur nodig om de stof af te breken.

: als je 1 dosis coke neemt, mag je na ongeveer weer rijden. Als je regelmatig cocaïne gebruikt, heeft je lichaam nodig om de stof af te breken. Lachgas : het effect van lachgas is gemiddeld na 1 uur uitgewerkt.

: het effect van lachgas is gemiddeld na uitgewerkt. GHB : na 1 buisje GHB duurt het ongeveer 8 uur voordat je weer mag rijden. Als je dagelijks GHB gebruikt, mag je helemaal niet rijden .

: na 1 buisje GHB duurt het voordat je weer mag rijden. Als je dagelijks GHB gebruikt, . Opiaten : bij een eenmalige dosis mag je na ongeveer 5 uur weer rijden. Tenzij je dagelijks een dosis neemt: dan is dit 12 tot 15 uur.

Bron: AD, CBR