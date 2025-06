‘Last of Legends’-autocollectie is de bijzonderste ooit (en wordt geveild!)

Speciaal op zoveel manieren.

Na weer een dominant weekend in de F1 kunnen we wel zeggen dat McLaren helemaal terug is aan de top van de racerij. Er waren wat jaren in de middenmoot en zelfs in het achterveld (GP2-engine!) voor nodig, maar McLaren is terug waar het merk hoort te staan. Mansour Ojjeh zou trots zijn.

Ojjeh sloot zich in 1984 bij het McLaren F1-team aan na het sponsoren van Williams. Hij probeerde Frank Williams ervan te overtuigen om ook straatauto’s te gaan bouwen, maar Williams luisterde niet. Met zijn TAG verhuisde hij naar McLaren. TAG financierde de ontwikkeling van de TAG-Porsche turbomotoren die in ’84 in de McLarens van Lauda en Prost kwamen te liggen. De twee finishten eerste en tweede met maar een half puntje verschil in het voordeel van Lauda.

Ojjeh bleef investeren in het papaya-merk en begon zich ook te bemoeien met de gang van zaken binnen het bedrijf. Na zeven constructeurs- en tien rijderstitels stond Ojjeh mede aan de basis van McLaren Automotive: de straatauto’s van het F1-bedrijf. Deze keer wilde een F1-merk blijkbaar wel aan straatauto’s geloven. Dat is tot op de dag van vandaag geen verkeerde beslissing geweest.

De ‘Last of Legends’-autocollectie

Helaas overleed Ojjeh in 2021 op 68-jarige leeftijd. Wat achterbleef, zijn een boel herinneringen, maar ook een autocollectie zoals je die nog nooit hebt gezien. Na het verzamelen van wat sportauto’s (denk aan een Countach, 288 GTO en een Corniche) besloot Ojjeh het anders aan te pakken. Alle auto’s uit zijn collectie gingen de deur uit en maakten plaats voor een nieuwe collectie: eentje met enkel McLaren-straatauto’s.

Het begon bij een F1 die hij in een eigen, unieke oranje kleur liet spuiten genaamd Yquem. Later werd de tint vernoemd naar Ojjeh in de vorm van ‘Mansour Orange’. De rest van de McLarens die volgden, kregen ook deze kleur: meestal over heel de carrosserie, maar ook soms alleen in accenten. Nog specialer: de ‘Last of Legends’-collectie bestaat alleen maar uit auto’s die als allerlaatste van de fabrieksband kwamen. De F1, P1, Senna: allemaal zijn het de laatste van de productie.

Nog niet bijzonder genoeg? Alleen de F1 en P1 GTR hebben kilometers op hun tellers. De F1 werd maar 1.810 kilometer gebruikt. Van de P1 GTR is de kilometerstand niet bekend bij ons. Volgens veilinghuis Tom Hartley Jnr. werd de race-P1 enkele keren gebruikt tijdens McLaren-circuitdagen. De rest van de auto’s is nog helemaal nieuw en in aflevertoestand. De auto bleef bij McLaren staan en werd er onderhouden: iets dat McLaren bij geen andere verzamelaar heeft gedaan.

Autocollectie naar de veiling

De nabestaanden van Ojjeh hebben besloten om de collectie in één klap weg te doen. Ze hopen samen met het veilinghuis dat maar één koper de hele ‘Last of Legends’-autocollectie krijgt zodat alle McLarens gebroederlijk bij elkaar blijven. Wat de veiling moet opleveren, is niet bekend. Zonder uitgebreid te rekenen, schatten we in dat de 15-koppige collectie prima over de 100 miljoen euro kan gaan. Ga maar na: fabrieksnieuw, een unieke kleur, een mooi verhaal én de laatste van de productielijn.