Rijles onder invloed is blijkbaar heel normaal

Tijdens een grote controle liepen meerdere leerlingen én een instructeur tegen de lamp.

Niet rijden onder invloed maar rijles onder invloed.

In mijn tijd dronk je een glaasje water voordat de rij-instructeur je ophaalde voor de rijles. Maar in 2025 is dat niet langer het geval. Tenminste, als ik het nieuws lees lijkt het steeds vaker de normaalste zaak van de wereld om onder invloed achter het stuur te kruipen. Of het nou de leerling of de instructeur is.

De politie controleerde tientallen lesauto’s in Eindhoven en wat ze tegenkwamen kun je niet anders omschrijven als ronduit zorgwekkend. Mensen die opgeleid worden om deel te nemen aan het verkeer vinden het blijkbaar normaal om dit onder invloed van drank of drugs te doen.

In totaal zijn 48 lesauto’s onder de loep genomen. Daarbij bleken vier leerlingen en één instructeur tijdens de les onder invloed van verdovende middelen te zijn. Daarover bericht Omroep Brabant.

Welke middelen dat precies waren, heeft de politie niet bekendgemaakt. Wel is er bij de betrokkenen bloed afgenomen voor verder onderzoek.

Dat leerlingen onder invloed achter het stuur kruipen is al idioot. Maar dat een rij-instructeur, iemand die verantwoordelijk is voor het veilig opleiden van nieuwe bestuurders, zelf onder invloed is maakt het helemaal bont.

Bij deze actie bleek ook nog eens dat één instructeur zijn bevoegdheidspapieren niet kon tonen. Met andere woorden: hij kon niet aantonen dat hij überhaupt rijles mág geven. Tegen deze man is proces-verbaal opgemaakt.

Rijles onder invloed in Noord-Brabant

Opvallend is dat dit niet de eerste keer is dat de Brabantse politie dit soort taferelen aantreft. Bij een vergelijkbare controle in Den Bosch, vorige maand, werden zes leerlingen betrapt op rijden onder invloed. Eén van hen kreeg zelfs les van een instructeur die positief testte op cocaïne. Vandaar de kop boven dit artikel. Rijlessen onder invloed is blijkbaar heel normaal. Of is dit alleen in Noord-Brabant een ding?

De controles maken pijnlijk duidelijk dat er iets misgaat in de wereld van rijscholen. Natuurlijk, het gaat om incidenten en niet om de hele branche, maar de cijfers liegen er niet om. Vijf van de 48 lesauto’s in Eindhoven betroffen een geval van rijden onder invloed tijdens een willekeurige controle. Dat is ruim 10 procent.

De politie geeft aan deze controles te blijven uitvoeren. En terecht. Want blijkbaar is het broodnodig.