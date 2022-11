Eindelijk, er is een 911 met supercharger

Een 911 met supercharger is eigenlijk een heel erg puik idee.

Porsche heeft de turbo groot gemaakt en de Turbo heeft Porsche groot gemaakt. Die twee zijn als Annie en Bob de Rooij aan elkaar verbonden. Al in de jaren ’70 was Porsche met turbo-geblazen 911‘jes bezig. Ondanks dat een turbo enorm effectief, is het niet de ‘mooiste’ manier van drukvulling.

Een mechanische compressor is namelijk nóg wat fijner. Een turbo werkt met uitlaatgassen en waardoor deze altijd ietwat laat reageert, het zogenaamde turbogat. Fabrikanten zijn er beter in om het te verbloemen, maar het is er nog altijd. Bij een supercharger heb je dat niet. Die gáát meteen. Er zijn enkele 911’jes geweest met een supercharger, waarvan de Ruf R Kompressor de meest bekende is, maar Ruf was zeker niet de enige.

Theon Design BELL001

De Theon Design BELL001 is dus zo’n 911 mét supercharger. Theon is net als een hele hoop andere bedrijven een toko die zich richt op het restomodden van 964’s.

Nu weten we dat er een hele hoop 911’s van die generatie zijn gebouwd, maar er gaat toch een keer een punt komen dat er meer restomod-964’s zijn en dat je juist met een origineel exemplaar kunt onderscheiden?

De naam klinkt een beetje cryptisch, maar BELL001 slaat op de eigenaar van de auto. Die komt uit België en was destijds de eerste klant van Theon. Nu hij heeft hij (of zij, Goedele of Kathleen kunnen ook auto’s kopen natuurlijk) er weer eentje gekocht. De luchtgekoelde motor is voorzien van aan de ene kant een Rotrex-supercharger en aan de andere kant een koeler. Waardoor er een mooie symmetrie is, precies zoals Jan des Bouvrie dat altijd zo graag zag.

Vermogen en koppel 911 met supercharger

De motor is goed voor 400 pk en 500 Nm, iets aan de hoge kant voor een 911-restomod, maar het zorgt in elk geval voor lekker veel sensaties. En prima prestaties, want het apparaat weegt namelijk 1.265 kg. Dat is inclusief alle vloeistoffen én een volle tank brandstof.

Interesse? Bij Theon bouwen ze er graag eentje voor je. Het kost ze ongeveer 18 maanden om er eentje voor je om te katten. Prijskaartje is ongeveer 450.000 euro en dan moet je zelf een 964 meenemen. Maar dan heb je wel een 911 met supercharger!

In onderstaande video een andere 911 van Theon, maar je ziet wel goed hoe het vakmanschap eraf druipt:

