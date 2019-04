In Trump-land doet zelfs Mercedes aan #FakeNews

Het gaat weer lekker.

Een van de belangrijkste redenen dat een ‘politicus’ als Donald Trump het tot “the oval office” heeft kunnen schoppen, is simpelweg de manier waarop hij het volk heeft kunnen verleiden met zijn vele lovende woorden over de kracht (en macht!) van de Verenigde Staten. Vaderlandsliefde is bij Amerikanen een punt waarop je snel kunt scoren en Trump heeft dit heel behendig in zijn voordeel gebruikt.

In een tijd waar Amerikanen het gevoel hebben dat alles uit hun handen wordt genomen, biedt hij (een deel van) het volk een reddende hand. Dit geldt uiteraard ook voor de producten die in het land zelf worden geproduceerd. Geef een Yank twee identieke producten – de een met een Chinees label, de ander met een Amerikaans label – en ze zullen vrijwel altijd kiezen voor laatstgenoemde.

Om deze reden is Mercedes recentelijk in heet water terechtgekomen. De Duitse autofabrikant adverteert zijn nieuwe Sprinter sinds halverwege 2018 als “Built in USA“, maar daarvan klopt volgens Amerikaanse waakhonden helemaal niets. Na enkele maanden van onderzoek waarschuwde Truth In Advertising (TINA) het merk in maart om zijn twijfelachtige praktijken en raadde het Mercedes aan zijn campagne zo spoedig mogelijk te veranderen, zodat het de Federal Trade Commission (FTC) niet op zijn dak zou krijgen.

TINA drong er bij Mercedes op aan de campagne aan te passen, omdat het had ontdekt dat de automaker niet helemaal eerlijk was geweest met zijn beweringen. Door de manier waarop Mercedes de boodschap brengt, lijkt het alsof de nieuwe Sprinter volledig gebouwd wordt in zijn nieuwe fabriek van 500 miljoen dollar in South Carolina. Uit onderzoek van TINA blijkt dat dit helemaal niet klopt.

Hoewel absoluut een gedeelte van de nieuwe Sprinters in elkaar wordt gezet in de Verenigde Staten, blijkt het meerendeel gewoonweg uit andere landen te komen. En als ze wel in de Verenigde Staten zijn gebouwd, dan is dit gebeurt met onderdelen die niet in de Verenigde Staten zijn geproduceerd. Aan de hand van de definitie van de FTC ontdekken we vervolgens dat Mercedes de claim “Built in USA” niet mag maken.

“As discussed, unqualified U.S.-origin claims in marketing materials — including claims that products are “Made” or “Built” in the USA — likely suggest to consumers that all products advertised in those materials are “all or virtually all” made in the United States.”

TINA heeft grondig zijn werk gedaan om de waarheid rondom de claim van Mercedes naar het oppervlak te halen. De waakhond deed bijvoorbeeld een steekproef met 2.390 Sprinters en daaruit bleek dat 90 procent niet in de Verenigde Staten was gemaakt. Met behulp van de ‘VIN-decoder’ van het Amerikaanse NHTSA ontdekte het dat slechts 10 procent was samengesteld in South Carolina; 90 procent was gemaakt in Mercedes’ fabrieken in Düsseldorf of Ludwigsfelde.

Zelfs als het de voertuigen volledig in de fabriek in de Verenigde Staten in elkaar zou zetten, dan was de bewering dat hij daar volledig gebouwd was nog niet helemaal correct. Mercedes heeft namelijk nog altijd grote moeite met het “vinden” van Amerikaanse leveranciers voor zijn motorische onderdelen. Zolang Mercedes de onderdelen van de aandrijflijn niet in de Verenigde Staten maakt, dan mogen ze de claim niet maken.

Voor nu heeft Mercedes de campagne in ieder geval dusdanig aangepast dat het niet meer op de tenen van de Amerikaanse autoriteiten trapt. De Duitse autofabrikant is er voorlopig vanaf gekomen met een waarschuwing, maar als het dergelijke streken in het vervolg herhaalt, dan zullen er ongetwijfeld hardere sancties volgen.