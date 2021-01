Zo rustig was het in 2020 qua verkeer - Autoblog.nl

We mochten misschien niet harder dan 100 km/u, maar veel zachter hoefden we gelukkig ook niet.

In 2020 hebben we ons om veel druk moeten maken, maar niet om files. Dat scheelt. Als onbedoeld neveneffect van de coronamaatregelen was ook meteen het fileprobleem opgelost. Hoe zag het verkeersbeeld er precies uit in 2020? TomTom zette het op een rijtje.

Om te beginnen waren alle spitsmuizen (voor zover je daar nog van kon spreken) 32% eerder thuis dan in 2019. We hebben even geen zin om het uit te rekenen, maar daarmee hebben we met z’n allen toch heel wat tijd bespaart. Degenen die überhaupt niet op pad gingen hadden natuurlijk nog veel meer tijdswinst.

Vooral in Utrecht, Amsterdam en Leiden ging het allemaal veel vlotter in 2020. Daardoor is ook de top tien van drukste steden behoorlijk door elkaar gehutseld. De nummer één is nu Haarlem. Daar was je het afgelopen jaar 25% extra reistijd kwijt. De complete top tien zag er als volgt uit:

Haarlem Den Haag Nijmegen Leiden Groningen Apeldoorn Rotterdam Arnhem Breda Tilburg

Één stad schittert door afwezigheid: Amsterdam. Met een elfde plaats staan onze hoofdstad weliswaar niet ver buiten de top tien, maar toch. Logischerwijs daalde de drukte in vrijwel alle steden, met uitzondering van Apeldoorn en Almere. Daar bleef het dus even druk, maar in het geval van Almere is dat niet zo erg. Daar was het namelijk al tamelijk rustig.

TomTom is wereldwijd actief, dus ze kunnen ook melden welke stad wereldwijd het drukste was. Dat was vorig jaar Moskou, gevolgd door Mumbai en Bogota. In Moskou kon je je reistijd gerust verdubbelen in de stad. Eigenlijk hebben we in Nederland dus niks te klagen.

Als het een beetje meezit blijven we met z’n allen permanent meer thuiswerken en meer buiten de spitsuren rijden. Het zal ongetwijfeld langzaam weer drukker worden als corona op z’n retour is, maar een helse spits hoeven we voorlopig niet te verwachten.

Foto: Novitec Urus op de snelweg tijdens de lockdown, geüploadt door @mattie7002