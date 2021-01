Keyvany RS6 is een foute station met 900 briesende pk's - Autoblog.nl

Deze Keyvany RS6 verlegt de grenzen van de goede smaak.

Wie de Audi RS6 in het echt heeft mogen aanschouwen, zal het zijn opgevallen. Het apparaat is immens groot en bijna cartoonesk. De gekke skirts, bizarre uitlaatpijpen, 22 inch wielen, extreem gapende grille en ga zo maar door. Het is allemaal over de top.

Tuners

Dat is dan nog voordat je alle opties gaat aanvinken om het apparaat nog aparter te maken. Hiermee haalt Audi wat wind uit de zeilen van de tuners, want normaliter was dat hun specialiteit. Gek genoeg zijn het vooral tuners met drie letters die alsnog spulletjes in de aanbieding hebben voor de Audi RS6: APR, ABT, TVW en MTM bijvoorbeeld. Gelukkig zijn Wheelsandmore en Mansory er ook nog. Maar er is nóg een tuner die zich om de Audi RS6 bekommert: Keyvany.

Keyvany RS6 Avant

Keyvany GmbH is een relatief nieuwe tuner met een zeer bijzondere naam die alleen maar uit Lelystad afkomstig kan zijn. Of Duitsland, wat ook het geval is. We zagen ze al voorbij komen met deze kitscherige G-Klasse. Van de Keyvany RS6 hoef je geen elegantie te verwachten. Het is lekker fout en blubberdik. We beginnen met de uiterlijke wijzigingen. De motorkap van de RS6 springt meteen in het oog, die heeft namelijk meer gaten voor meer koeling en is opgetrokken uit koolstofvezel. Ook de gigantische achterspoiler springt in het oog.

KW onderstel

Maar er is nog meer koolstofvezel. Audi had die gekke skirt op de achterbumper. Bij de Keyvany RS6 is deze skirt nóg groter én dubbel! De onderste lijn loopt over in een soort diffusor-achtig dinges-geval. Ze hebben de stance van de RS6 wel even aangepast. Dat hebben e gedaan middels een KW Variant 1 onderstel, alhoewel een KW Variant 3 ook mogelijk is. Aangezien je bij Audi kunt kiezen uit 22 inch wielen, is er nog geen tuner geweest die daarover heen ging.

Keyvany RS6 interieur

Keyvany bewandelt de andere weg. De Keyvany RS6 staat achter op 22 inch wielen, voor meten ze 21 inch. Althans, dat zeggen ze zelf. Op de afbeelding lijkt het toch echt een 22 inch wiel te zijn. Of het mooi is laten we in het midden, het is in elk geval origineel. Dat commentaar hebben we ook voor de voorzijde, want de hoeveelheid rode strepen en koolstofvezel is gewoon te veel van het goede.

Motortuning

Dan de techniek. Want al deze uiterlijke verfraaiingen suggereren een snellere auto. Is deze dat ook? Jazeker! Je kan kiezen uit twee niveaus voor de Keyvany RS6: stage I en Stage II. De Stage I is goed voor 750 pk, met Stage II haal je 900 pk. Wat ze precies modificeren, zegt Keyvany niet. Echter, dergelijke upgrades hebben we vaker voorbij zien komen. Verwacht Stage I een ECU-kuur te zijn met een paar milde modificaties (uitlaat, downpipe, intake) en Stage II een setje hybride turbo’s. Precies zoals alle andere tuners ook doen.

Wat veel andere tuners niet doen is het interieur aanpakken. Bij Keyvany kun je zelfs opteren voor een dakhemel vol met lichtjes, net als bij een Rolls-Royce. Vind je dat overdreven , dan kun je ook kiezen voor een par LED-lampjes en vloetmatten. Ook kunnen ze het interieur opnieuw moet (mooier) leer bekleden.