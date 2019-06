Zo scoor je goedkoop een huurauto

Je wil immers niet te veel betalen.

Een huurauto scoren kan in alle soorten en maten, bij verschillende bedrijven. Je hebt de bekende namen, maar ook kleinere bedrijven die met concurrerende prijzen een huurauto kunnen aanbieden. In the end wil jij als huurder de beste auto voor de beste deal. Naast een fijne auto kunnen een goede service en interessante extra's minstens zo belangrijk zijn. Waar ga je beginnen?

Zelf een middagje uittrekken om allerlei sites onder de loep te nemen is tijdrovend en geen leuke bezigheid. Gelukkig heb je voor alles tegenwoordig wel een vergelijkingssite en dat geldt ook voor huurauto's. Via Auto Europe krijg je op basis van ingevulde criteria de beste deal onder ogen. Auto Europe is een internationale vergelijkingssite met meer dan 60 jaar ervaring. Ze hebben een Nederlandse, maar ook een Engelse en een Duitse site. Het bedrijf werkt samen met gerenommeerde namen als Hertz, Europcar, Sixt, Avis, Alamo, Budget en meer. Er is keuze uit meer dan 20.000 ophaallocaties in 180 landen over de hele wereld. Zoals de naam al doet vermoeden richt de firma zich voornamelijk op Europeanen als het gaat om boekingen. De site is te gebruiken in de talen Engels, Nederlands, Frans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Fins, Deens, Duits en meer.

Het bedrijf gaat verder dan enkel de prijzen van verschillende autoverhuurmaatschappijen vergelijken. Wie via AutoEurope.nl een boeking doet kan rekenen op telefonische service van een helpdesk die zeven dagen in de week bereikbaar is. Naast personenauto's kun je er tevens zoeken naar een motorhome of een luxe auto. Vooral die laatste categorie spreekt de petrolhead aan. Indien beschikbaar is er keuze uit automerken als Ferrari, Jaguar, Lamborghini of een Porsche. Daarnaast zijn upgrades als meerdere bestuurders, weekendaanbiedingen en gratis extra's beschikbaar. Denk aan gratis winterbanden of gegarandeerd een inbegrepen GPS.

Een boeking annuleren tot 48 uur voor ophalen is gratis. De firma hanteert geen kosten voor een betaling met creditcard. Wat dat betreft worden alle zorgen uit handen genomen. Op voorhand is het mogelijk om een eventuele extra verzekering af te sluiten. Dit hoeft niet naderhand wanneer men arriveert bij het desbetreffende autoverhuurbedrijf.

Wat je ook kunt overwegen is een vakantie boeken op basis van een interessant huurtarief. De site geeft in één opslag weer wat de beste tarieven zijn in de populaire vakantielanden. Net als de beste aanbiedingen voor de populairste bestemmingen. Check wel van tevoren even wat het weer gaat worden op die goedkope bestemming mocht je een dikke Ford Mustang cabrio overwegen.