Dit is de vernieuwde Renault Zoe

Net zo sterk als een BMW 320d uit 1998!

We wachten op dit moment met smart op een lading nieuwe elektrische auto’s. Met name in de lagere prijsklasse zijn ze meer dan welkom. Gelukkig staan er een hoop op de planning voor 2020. Denk bijvoorbeeld aan de Peugeot 208 en de MINI-E.

Maar daarmee doen we de Renault Zoe absoluut tekort. Renault spreekt zelf van een ‘nieuwe generatie’ van de Zoe. Afgaande op de foto’s hebben we te maken met een redelijke ingrijpende doch geslaagde facelift. Met het uiterlijk van de Zoe was overigens niet heel erg veel mis. Het is overduidelijk een Renault, maar net even wat ‘pittiger’. De facelift geeft de Zoe een wat stoerdere uitstraling. Natuurlijk blijft het een klein rakkertje, maar het geheel komt minder glad over.

Ook het interieur ging op de schop. Dat mocht eigenlijk ook wel. Aan de ene kant was het voor een kleine stadsvlo als de Zoe meer dan voldoende, maar als je de nieuwprijs in het achterhoofd houdt, mocht het materiaalgebruik en de afwerking wel iets beter voor elkaar zijn. Dat is nu ook het geval. Het instrumentarium is volledig vernieuwd, evenals het dashboard.

Dan nu de pièce de résistance van de Renault Zoe: diens aandrijflijn. De uitgaande Zoe deed het al verdienstelijk, de vernieuwde Zoe heeft zijn zaakjes erg goed voor elkaar. De Zoe is namelijk voorzien van een 52 Kwh accupakket. Volgens de WLTP is het mogelijk om 390 km op een lading te halen. Het was al mogelijk om 22 kW AC te laden, nu kun je ook 50 kW DC laden. Over prestaties zegt Renault nog niets, behalve dat de motor 100 kW levert, omgerekend 136 pk. De Zoe is leverbaar aan het einde van 2019. Op een later moment zal Renault de prijzen mede delen.