Prijs RS4 Competition Plus bekend!

We weten op de cent nauwkeurig wat de prijs van de RS4 Competition Plus is!

De BMW M3 Touring komt eraan! De auto is een ware sensatie, ondanks dat deze nog steeds niet bij de dealers staat. Een snelle D-segment premium stationwagon met een zescilinder turbomotor en vierwielaandrijving klinkt als muziek in de oren. De snelle BMW is dan ook een rechtstreekse aanval op de Audi RS4.

Als de M3 Touring op de markt komt, weet iedereen tegen welke auto deze getest gaat worden: de Audi RS4 Avant natuurlijk. Die auto is al wat langer op de markt: sinds 2017. De auto kreeg een facelift in 2021 en onlangs heeft Audi de Competition Plus-uitvoering aangekondigd. Daar hebben we nu de prijs van! De prijs van de Audi RS4 Avant Competition Plus is 145.611,31 euro. Meer dan 35 mille is BPM en 19 mille is btw. Dus niet alles wat je overmaakt is voor Audi.

Extra veel hardware

Net als bij de Urus Performante hebben ze bij Audi echt werk ervan gemaakt. Ja, er zijn de nodige ‘hoogglans’ zwarte details, maar er is enorm veel hardware aan boord. Zo krijg je de supersportstoelen met lederen/Dinamica-bekleding (en een uitgebreid leerpakket) aan boord.

Maar het belangrijkste is de techniek. Audi pakt het onderstel namelijk rigoureus aan. Er zijn dikkere anti-rollbars, bijvoorbeeld. Of wat te denken van het mechanische sperdifferentieel dat nu een stuk ‘heftiger’ is afgesteld (meer sperwerking).

Het hoogtepunt is echter het PRO-onderstel, een schroefset waarmee je niet alleen de hoogte kunt aanpassen, maar ook de demping. Standaard staat de RS4 Competition Plus een centimeter dichter bij de grond, maar als je wil kun je ‘m nóg wat lager zetten. Gesmede 20 inch wielen met optionele Pirelli Trofeo R-banden maken het plaatje compleet.

De RS4 Competition Plus heeft 0 extra pk’s en 0 extra Nm’s. Toch is ‘ie aanzienlijk sneller. Op de 0-100 km/u sprint scheelt het al twee tienden van een seconden: geen 4,1 maar 3,9 seconden om de 100 km/u te halen. Wat een beetje grip wel niet kan doen. De begrenzer komt er niet in bij 250 km/u of 280 km/u, maar pas bij 290 km/u.

Prijs concurrentie RS4 Competition Plus

Qua concurrentie is de spoeling nogal dun op het moment. De Mercedes-AMG C63 Estate is inmiddels uit productie. De nieuwe versie (met viercilinder en elektromotoren) verwachten we volgend jaar.

Van de M3 is nog geen prijs bekend, maar de sedan-versie van de BMW M3 Competition xDrive is 134.848,74 euro. Doe daar 3.450 euro bovenop (meerprijs M340i Touring t.o.v. de sedan) en je komt uit op 138.298,74 euro. Een Alpina B3 Touring kost minimaal anderhalve ton. Je ideale RS4 samenstellen kan in de RS4-configurator. Wij kwamen uit op dik 170 mille.

Meer lezen? Dit zijn de coolste Audi RS-modellen!