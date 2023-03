Ook Alpine gaat Mercedes voorbij

Alpine gaat Mercedes voorbij. De bron is een medewerker van Alpine, dat dan weer wel.

Het F1-seizoen is dit jaar extreem spannend, als je de Red Bulls wegdenkt. de Scuderia Ferrari lijkt het tweede team te zijn, maar daar achter zit het enorm dicht op elkaar. Er zijn geen duidelijke ’trage’ teams meer zoals afgelopen jaren telkens wel het geval was.

Wat verder opvalt is dat de oude topfavoriet van weleer – Mercedes-AMG Petronas F1 Team (onthoud die naam Lewis Hamilton!) – aan het afglijden is. Ze verliezen mensen, Hamilton wordt oud, ze hebben gegokt op een verkeerd concept, Russell is alsnog trager dan Lewis, Toto heeft het heilige vuur niet meer en meteorologie-legende Erwin Kroll helpt ze niet meer met de weersvoorspelling. Dat laatste verzinnen we, maar al die andere punten lijkt het team uit Brackley parten te spelen.

Alpine ook voorbij aan Mercedes

Ze zijn trager dan Red Bull, Aston Martin, Ferrari en sinds kort dus ook Alpine, zegt een werknemer van Alpine. De employee in kwestie heet Pierre Gasly en weet waarover hij praat. Dat laten hij weten aan Britse kwaliteitspublicatie The Race.

Volgens Gasly lag het aan hun beroerde startposities dat ze niet direct uit de verf kwamen, maar eenmaal op snelheid hadden ze gaan moeite om de racepace van de Mercedessen te pareren.

Volgens Gasly had de Fransman iets te veel risico met de afstelling genomen tijdens de kwalificatie. Maar op basis van zijn snelheid weet Gasly wel zeker dat hij in elk geval één van de Mercedessen kon pakken in de race.

Puike race

Pierre Gasly reed een puike race. Hij startte namelijk als twintigste, de laatste positie. In de race wist hij alsnog naar voren te klimmen naar een negende positie, waardoor hij dus twee WK-punten verzamelde.

Nu is dat altijd een beetje koffiedik kijken, want de gene voor je rijdt niet altijd op maximale snelheid. Verstappen reed met de handrem op. Misschien hadden ze bij mercedes door dat er toch geen eer te behalen was op Bahrein en hebben ze de motor enigszins gespaard.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat denk jij? Kan Alpine ook nog voorbij aan Mercedes? Of zijn ze nu wel een beetje erg aan het doordraven? Laat het weten, in de comments!