Zo trotseer je veilig de wintermaanden met je bedrijfswagen

Met de winter voor de deur, vraagt je bedrijfswagen extra aandacht. Daarom vertellen we in dit artikel alles over hoe jij en je bedrijfswagen zonder een centje pijn de winter trotseren.

Je bedrijfswagen wordt tijdens de winter op de proef gesteld: het koude weer zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen van je bedrijfswagen in de winter extra worden belast. Om ervoor te zorgen dat je bedrijfswagen in topconditie de winter trotseert, is het van belang om je bedrijfswagen winter-proof te maken met behulp van een wintercheck. Met het controleren van de onderstaande punten laat je jouw bedrijfswagen, en daarmee je klanten, niet in de kou staan:

1. Accu: Tijdens de wintercheck wordt gecontroleerd of de accu niet uitgeput raakt tijdens de zware belasting in de wintermaanden. Als de temperaturen het vriespunt bereiken kan de gemiddelde accu nog maar twee derde van de energie leveren die het bij een temperatuur van 26 graden zou leveren. Bij een accutest die wordt uitgevoerd bij een wintercheck wordt met behulp van speciale meetapparatuur de conditie van de accu bepaald.

2. Remmen: Hiertoe behoort de controle van de schijfdikte van de remschijven, remblokken, remleidingen, remvloeistof en de handrem.

3. Winterbanden: Wissel tijdig van zomer- naar winterbanden: bij temperaturen lager dan ca. 7 graden Celsius zullen winterbanden beter gaan presteren. Ten eerste houdt dit de kwaliteit van beide type autobanden optimaal, doordat deze gebruikt worden in de seizoenen waar ze voor bedoeld zijn. Ten tweede, veiligheid op de weg is met winterbanden een stuk groter. Winterbanden hebben een dieper profiel, de samenstelling van het rubber is namelijk anders dan bij zomerbanden. Het soepel blijven van de winterband resulteert in een betere grip en een comfortabelere band.

4. Zicht: Om goed zicht te waarborgen, worden de verlichting en de wisserbladen nagelopen. Ook de sproeikop afstelling en de ruitensproeiervloeistof zijn onderdeel van de controle om goed zicht te waarborgen.

5. Verwarming: Aanvullend op het zicht maar ook voor comfort, word getest of het ventilatiesysteem, de airco en het koelsysteem naar behoren werken.

Voor de wintercheck kun je ervaren servicemonteurs inschakelen, zoals bij je Volkswagen Bedrijfswagen dealer in de buurt. Zij zullen je met goede service ontzorgen waarna jij en je bedrijfswagen veilig de winter kunnen doorkomen. De volgende zaken zijn volgens ons dan essentieel:

Haal- en brengservice waarmee je jezelf een hoop tijd bespaart. Bovendien kan de bedrijfswagen worden opgehaald wanneer jij dat wilt, dus ook ’s nachts.

Kleine reparaties die meteen worden afgehandeld, desgewenst op locatie.

Punctualiteit: de klus is klaar op het afgesproken tijdstip.

Garantie op onderhoud en reparatie.

Dag en nacht gratis pechhulp.

Flexibele openingstijden. Wil je om 6 uur ’s ochtends geholpen worden? Geen probleem!

Een app waarmee je altijd weet hoe je wagenpark erbij staat.