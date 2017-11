Aston Martin: “Nieuwe regels 2021 bieden opties”

Steek je virtuele hand in de lucht als je graag een terugkeer van onafhankelijke motorenleveranciers ziet.

Aston Martin ziet steeds meer in een toekomst als een motorenleverancier voor de Formule 1. Nadat de plannen voor 2021 gisteren aangekondigd werden, laten ze vandaag weten wel oren te hebben naar een mogelijke toetreding tot de sport.

Het is geen geheim dat Aston Martin nauw betrokken was bij de gesprekken die de FIA de laatste maanden met de verschillende fabrikanten heeft gehouden. Met zijn statement aan Autosport.com lijkt CEO Andy Palmer nogmaals te bevestigen dat hun pijlen gericht zijn op de koningsklasse. Het is dus wel duidelijk dat we over enkele jaren waarschijnlijk meer dan alleen wat Aston Martin logo’s in de Formule 1 zien.

Hoewel Aston Martin zich voorlopig nog in een onderhandelingspositie bevindt, trokken ze in de tussentijd een aantal experts aan die bij hun mogelijk toekomstige onderneming kunnen helpen. De voornaamste Formule 1 kenners kwamen bij Ferrari vandaan.

Ondanks dat de nieuwe regelgeving eropuit is om de sport een stuk betaalbaarder te maken voor de fabrikanten, willen ze bij Aston Martin alsnog uitgebreid onderzoeken of het nieuwe reglement de kosten ook daadwerkelijk omlaag zal brengen. Mocht dat het geval zijn, dan is het een welkome verandering die de deur ook voor vele andere onafhankelijke fabrikanten op een kier zal zetten.