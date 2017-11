Zoveel pegels verdient Max Verstappen met nieuw contract

Max had naar verluidt zo'n honderd miljoen redenen om bij te tekenen bij Red Bull Racing.

Onlangs verlengde Max Verstappen toch wel redelijk onverwacht zijn contract bij Red Bull Racing. Daarmee kwam er een einde aan de speculatie over Max’ plannen voor 2019. Was hij na 2018 vrij? Zat hij nog vast aan een contract? Zo ja, was er in dat geval een ontsnappingsclausule? Het maakte in een klap allemaal niks meer uit, want Max committeerde zich tot en met het seizoen van 2020 aan zijn huidige werkgever. Of er op de achtergrond contacten zijn geweest met Ferrari, Mercedes of een andere partij weten we niet. Eigenlijk geloven we Max wel als hij zegt dat hij geen enkele reden zag het goede schip Red Bull te verlaten.

Dat terwijl in de paddock algemeen werd aangenomen dat de twee ‘grote jongens’ in de F1 Max niet alleen met een competitieve auto, maar ook met een blanco cheque zouden kunnen verlokken voor hen te tekenen. Ondanks dat Red Bull Racing ook een flink budget heeft, zouden Ferrari en Mercedes Max namelijk nóg meer kunnen bieden. Bovendien is het tot op heden niet echt de stijl geweest van Red Bull om haar coureurs enorm dik te betalen. Niet voor niks hebben ze hun opleidingsteam, waarvan het net als bij Ajax de bedoeling is talent klaar te stomen in de eigen keuken teneinde er vervolgens ook zelf profijt van te hebben. Dat laatste kan dan in sportieve of financiële zin.

Maar nu we het toch hebben over Ajax: Telegraaf-columnist en Cruijff-adept Jaap de Groot (goede voornaam ook) claimt dat Red Bull toch flink de knip getrokken heeft om Max te behouden. Max zou weliswaar een basissalaris van ‘slechts’ 10 miljoen per jaar krijgen, maar via bonussen zal dat getal normaal gesproken oplopen tot zo’n 30 à 35 miljoen per jaar. Over een periode van drie jaar hebben we het dan dus over een slordige 100 milli. Niet verkeerd, ook niet als je het vergelijkt met de andere toppers in het veld.

Maar voor Max is het pas het begin. Na het seizoen van 2020 heeft onze held namelijk de stokoude leeftijd van 23 bereikt. Laten we zeggen dat hij dan twee keer kampioen is, dan dokt Ferrari met liefde 50 miljoen per jaar voor Max zoals ze dat ook deden voor Schumacher. Mocht MV33 door willen gaan met de F1 tot hij een Barrichello-achtige veteraan is, kan hij op weg gaan naar een miljard en een respectabele positie tussen de Brenninkmeijertjes en Fenteners van Vlissingen in de quote 500. As a kid all I wanted was a hundred grand…