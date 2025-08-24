Gaat er ooit nog een nieuwe Audi A2 komen?

Er mist een getal in de huidige line-up van Audi: A2. Want het merk durfde het nooit aan om een waardige opvolger te maken.

Een tijdje geleden liet ik jullie kennis maken met de auto die mijn vakantie nog leuker heeft gemaakt: een Honda Civic uit 2000. Voor een evenement wat de ondergewaardeerde auto viert in het Verenigd Koninkrijk. De Civic was één van vele opties maar er was een auto die al van tevoren op het wensenlijstje stond nu deze ouder dan 25 jaar is. De Audi A2.

Audi A2

De Audi A2 is typisch zo’n auto waar de intenties van de fabrikant verloren gaan in het grote plaatje. Het was toch een beetje een Multipla-momentje, waar je door het bijzondere (en niet objectief mooie) uiterlijk vergat waarom de auto er zo uit zag. De A2 was namelijk aalglad en dankzij zijn aluminium carrosserie -nog niet je van het des tijds- kon Audi erin slagen om het een poepzuinig ding te maken. Helemaal als je de 1.2 TDI ‘3L’ koos, waar de naam sloeg op het feit dat je met deze kleine dieselmotor 3 liter per 100 kilometer kon halen (1 op 33,3). Na één generatie verdween de A2 weer, maar het heeft tot op zekere hoogte de ogen geopend van andere fabrikanten. Er zijn vele auto’s naderhand gekomen die je tot op zekere hoogte kan vergelijken met wat Audi met de A2 probeerde. Wij denken bijvoorbeeld aan de BMW i3. Ook een ietwat verkeerd begrepen, verrassend slimme auto.

A2: wegens succes niet verlengd?

Voor een experiment was de Audi A2 overigens helemaal niet zo’n giga-flop. Er zijn er toch 175.000 gebouwd. Toegegeven, van de eerste A-Klasse zijn er ruim een miljoen gebouwd en de eerste en tweede Audi A3 deden dat soort getallen ook bijna per jaar, maar je kan ze dus nog vinden. Nu de A2 25 jaar oud is en Audi dat ook vierde met een concept, komt nog een vraag bovendrijven: waarom is Audi nooit met een nieuwe A2 gekomen? Helemaal wetende dat de BMW i3 uiteindelijk toch best veel heeft gedaan voor de concurrent?

Audi A2 Concept

Op de IAA van 2011 was dat in eerste instantie wel het plan. Audi kwam met een A2 Concept die moest voorspellen wat een nieuwe Audi A2 kon zijn. Inmiddels was de A1 er ook overigens, dus moest de A2 echt hetzelfde worden als zijn voorganger. Dat zag je al direct terug in de styling. Audi volgde de trends die ze zelf hadden ingezet op de nieuwe reeks modellen, maar dan in een soort hoge hatchback c.q. MPV.

Die proporties zorgden in theorie wel voor een verrassend praktische auto. De Audi A2 zou slechts 3,8 meter lang worden, maar wel ruimte bieden voor vier man (in de productieversie had vijf zeker ook gepast) die nog aardig riant kunnen zitten. In de cabine wordt gebruikt gemaakt van een zeer minimalistische cockpit om de ruimte maximaal te benutten.

Techniek

Zoals je wellicht verwacht anno 2011 had Audi bedacht dat de A2 volledig elektrisch moest worden. Onder de vloer lag een 31 kWh grote accu die kracht geeft aan een 116 pk sterke elektromotor op de vooras. Goed voor een rijbereik van 200 kilometer, mede dankzij het feit dat Audi wederom slim gebruik maakte van lichtgewicht materialen. De A2 zou maar 1.150 kg gaan wegen. Met de kennis van nu is het allemaal niet baanbrekend, maar we hebben het hier wel over bijna 15 jaar geleden. Bedenk eens wat een zuinige benzinemotor voorin dit ding eventueel had kunnen bereiken, of een hybride-setup. Om de specs even af te maken: 0 naar 100 kon in 9,3 seconden en de topsnelheid lag op 150 km/u. Audi vond een hogere topsnelheid niet nodig om zo het rijbereik maximaal te kunnen benutten.

Gimmicks

Audi blijft Audi en kon het niet laten om de A2 uit te rusten met wat geinige gimmicks. Zoals LED-matrix-koplampen, wat met terugwerkende kracht zeker geen gimmick bleek maar een voorspelling van wat het merk daarna zou gaan doen. Er loopt een zwarte strip van de koplampen naar de achterlichten over de hele zijkant, met een LED-strip erin. Deze verlicht wit als je de auto ontgrendelt en kleurt de hele zijkant oranje tijdens het rijden, met als optie dat de strip kan pulseren als je de richtingaanwijzer gebruikt. Dat bleef voor altijd in de conceptfase, al werden doorlopende lichtstrips later wel populair voor de voor- en achterkant.

In plaats van tellers heeft de Audi A2 een scherm met twee head-up display-achtige schermen aan weerszijden. Het middelste scherm is connected met de toen erg vooruitstrevende feature dat de A2 met het internet verbonden kon zijn. Zo kon je tijdens het rijden gebruik maken van Google-services en, zoals je op de foto’s ziet, chatten op Facebook. Gevaarlijk! Maar Audi had toen al bedacht dat de A2 grotendeels zelf kon rijden. Zodat dit gewoon zou kunnen. Niet alles is dus in goud veranderd. Wel leek dit idee een kleine voorbode voor de Virtual Cockpit die we kennen van Audi, al had de A2 er wel nog een klein schermpje in het midden bij.

Met de kennis van toen had dit heel makkelijk een terugkeer van de Audi A2 kunnen zijn. Een auto in dezelfde geest, met een vergelijkbaar design en helemaal klaar voor de toekomst. De reden? Audi ‘durfde niet’. Nog erger dan de eerste A2 verwachtte Audi dat het een nicheproduct van jewelste zou worden en vond het geen houdbaar project. De BMW i3 bewees in theorie het tegendeel met zijn jarenlange productiecyclus, maar een megasucces in grote cijfers was dat niet. Wellicht had Audi dus gelijk en de naam A2 verdween weer in de ijskast.

En dus blijft de ‘originele’ A2 de eerste en enige keer dat Audi die naam gebruikte. Jammer, want het idee van de concept om hem te vervangen was best leuk bedacht. In de huidige strategie van Audi zou een klein elektrisch model die slim omgaat met ruimte en gewicht zeker passen, dus zeg nooit ‘nooit’.