Dit zijn de eerste Bugatti Divo’s van klanten

Het is officieel, de Bugatti Divo levering is begonnen! Dit zijn de eerste exemplaren van klanten.

Je moet dit jaar van de kleine dingetjes genieten. Bijvoorbeeld wanneer je de sleutels van je kersverse Bugatti Divo in ontvangst mag nemen. Het is augustus 2018 wanneer de exclusieve autobouwer het doek trekt van de Divo. Voor het eerst maakt de wereld kennis met de hypercar, waarvan er slechts 40 stuks worden gemaakt.

We zijn 2 jaar verder en nu is het eindelijk zover. De eerste klanten konden de Divo ophalen in het pittoreske Molsheim. Met een prijskaartje van 5 miljoen euro ex belastingen per Divo een prijzige aangelegenheid. Foto’s van de eerste exemplaren laten uiteenlopende configuraties zien. Eén ding hebben ze allemaal gemeen. De Bugatti Divo is bijna een buitenaardse auto in vergelijking met bijvoorbeeld de Chiron.

De ene klant heeft voor een lekker drukke two-tone specificatie gekozen. De andere klant koos juist weer voor een rustige, grijze Divo. Weer een ander vond het mooi om drie kleuren terug te laten komen op de Bugatti.

De exclusieve autofabrikant zegt terug te blikken op twee hele drukke jaren. Voor zover bekend komt er in elk geval eentje naar ons land. Inclusief Nederlandse belastingen bedraagt de prijs meer dan 6 miljoen euro.