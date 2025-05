Zo weinig blijft er van je oude barrel over na de sloop

Jouw oude auto krijgt bijna helemaal een tweede leven.

Nieuwe en tweedehandsauto’s zijn tegenwoordig onbetaalbaar. Daardoor rijden we allemaal steeds langer door met onze oude auto. Die oude barrels zijn eerder toe aan de shredder dan de jonkies. Vandaar dat het aantal auto’s dat is aangemeld voor de sloop ook in 2024 is gestegen. Er werden 158.585 auto’s aangemeld voor de schroothoop, wat 16 procent meer is dan in 2023.

Dit meldt Auto Recycling Nederland (ARN) in het jaarverslag van de organisatie. De auto’s die naar de sloop gaan, worden steeds ouder. ”We zien op basis van de cijfers dat er elke vijf jaar een jaar bij de gemiddelde leeftijd wordt opgeteld. Onze verwachting is dat de gemiddelde leeftijd ook dit jaar weer iets toeneemt”, zegt ARN-directeur Paul Dietz.

Bijna de hele auto wordt gerecycled

In 2024 werden afgedankte auto’s voor 98,8 procent nog eens toegepast. Volgens ARN blijft er van een hele auto slechts een boodschappentas aan materialen over die niet opnieuw worden gebruikt. 88 procent van de onderdelen wordt hergebruikt. Denk aan motoren die nog even meekunnen of autostoelen die worden gedemonteerd en doorverkocht.

De overige 10 procent gaat verloren, maar niet zonder energieterugwinning. Dat komt doordat autosloperijen ‘verwijdering’ proberen te vermijden. Hierbij worden de materialen verbrand of gestort zonder dat er energie uit wordt teruggewonnen.

Hergebruik van EV-batterijen

In 2024 is ruim een derde meer oude batterijen uit elektrische auto’s aangeboden dan in het jaar daarvoor. Er werd 362.497 kilo aan oude batterijen aangeleverd. De verwachting is dat dit aantal alleen maar zal stijgen. Van dat gewicht is 85 procent uit elkaar gehaald en gerecycled.

Bij de overige 15 procent van de accu’s kreeg de batterij een tweede leven. De accu uit jouw oude EV kan in een andere elektrische auto terechtkomen, maar kan ook ingezet worden als accu voor de verlichting op een landingsbaan van een vliegveld.

Veranderingen EV-batterijen

ARN geeft aan dat de EV-batterijwereld de komende jaren flink gaat veranderen. In augustus dit jaar komt er een nieuwe Europese Batterijenverordening met strengere regels voor duurzaamheid, veiligheid, hergebruik en recycling van batterijen. Denk aan minimale percentages gerecycled materiaal en strengere eisen voor hergebruik, rapportage en producentenverantwoordelijkheid.

Daar komt in 2027 een digitaal batterijpaspoort bij.

Foto’s: ARN