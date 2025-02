Jaguar I-Pace eindigt nu al op de sloop

Het is een triest beeld. Een jonge auto als de Jaguar I-Pace, nu al onderdeel van de sloop.

Als je naar een autosloop gaat kom je vooral spul tegen dat nu écht te oud is om rendabel op te knappen. Denk aan een oude Ford Focus van 30 jaar oud of een Peugeot of Citroën van die leeftijd. Voertuigen met een dagwaarde van hooguit een paar duizend euro, vaak minder door hoge kilometerstanden.

En dat je dan op zo’n autosloop opeens een verzameling ziet staan van de Jaguar I-Pace. Een volledig elektrische auto van slechts zeven jaar oud. Dat is toch een beetje het tegenovergestelde van duurzaamheid. Als een auto na een jaar of zeven al rijp is voor de sloop.

De auto’s die je ziet op de foto’s waren onderdeel van een terugkoop-actie van Jaguar. Enkele duizenden exemplaren hadden het risico om in de fik te vliegen door problemen met de batterij. In plaats van eigenaren te helpen met een terugroepactie, had Jaguar ervoor gekozen om de auto’s terug te kopen. De voertuigen worden niet gerepareerd, maar gesloopt. Een fraai beeld is het niet.

Jaguar I-Pace op de sloop

Het probleem met de batterijen was dusdanig complex dat het uitvoeren van een reparatie niet altijd zin had. De getroffen auto’s zijn vroege exemplaren uit 2018. Volgens een bericht van InsideEV’s van november 2024 gaat het om 2.760 auto’s. Van later modeljaren is bekend dat het vervangen van batterijmodulen wel is uitgevoerd in plaats van een sloop. Desalniettemin worden er duizenden exemplaren van de I-Pace tot stukjes gemalen.

Op X zijn deze week beelden gedeeld van een autosloop in Engeland waar enkele exemplaren van de Jaguar I-Pace worden klaargestoomd voor de sloop. Dit is sloperij Charles Trent in het graafschap Dorset.