Europese Unie komt met volgende bijzondere autowet

Ja, de EU heeft een nieuw omslachtige methode gevonden om relevant te zijn, maar deze bijzondere autowet heeft ook voordelen.

Als het gaat om auto’s die je hier kunt krijgen, wordt er heel erg veel bepaald door de EU. Je weet wel, de Europese Unie. Hierbij worden de belangen van alle Europese landen (de deelnemende Europese landen althans) behartigd. Het levert dus in 9 van de 10 gevallen een compromis op waar niemand warm voor loopt. Soms doen ze toffe dingen, zoals Apple verplichten om USB-C-aansluitingen te gebruiken voor de iPhones, zodat alles hetzelfde is.

Als het gaat om auto’s, slaan ze de plank vaak nogal mis. Denk aan de George Orwell-esque trackers die verplicht in elke auto zitten, de alsmaar stringentere uitstooteisen en extreem hoge veiligheidseisen. Maar daar komt er nu eentje bij, specifiek voor elektrische auto’s: paspoorten. Deze zijn vanaf 2027 verplicht, zo meldt kwaliteitspublicatie Autocar.

Bijzondere autowet

Nu kunnen we ook hier kritisch over gaan doen, maar eigenlijk is het best een handige maatregel. Het paspoort kun je opvragen middels het chassisnummer (VIN) of met een QR-code. In het paspoort staan een paar heel interessante dingen. Allereerst kun je zien waaruit je accu is opgebouwd. Je kan zien waar je acu gemaakt is en welke grondstoffen er gebruikt zijn en inzitten.

Een tweede aspect is dat je met het accu-paspoort kunt zien wat de capaciteit is van de batterij. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen een netto- en brutocapaciteit. Daarnaast degradeert een batterij ook, deze wordt telkens minder. Met het paspoort kun je precies zien waar je aan toe bent. Dat is misschien niet direct relevant voor de eerste eigenaar, maar zeker interessant als jij een elektrische occasion gaat kopen.

Regelgeving

Het accupaspoort is onderdeel van een veelomvattende regelgeving op het gebied van accu’s. Zo is het voor de fabrikanten verplicht te melden wat de CO2-uitstoot is van de accu, nog vóór er een kilometer mee is gereden. De EU doet dit omdat het tegenwoordig niet duidelijk is welke grondstoffen zijn gebruikt, hoeveel de totale uitstoot was voor de productie of waar de batterijen zijn gemaakt. De toeleveranciers van autofabrikanten willen nog weleens wisselen van hun eigen leverancier. Volgens de EU gebeurt dat soms wel 4 keer op jaarbasis.

Dat schijnt met name voor te komen bij de fabrikanten in het middensegment, die veel meer op prijs moeten concurreren. Nu is het niet zo dat dat iedereen hetzelfde kan zien op het accupaspoort. Zo kunnen de fabrikanten alles zien, maar krijgt de consument alleen de voor hen relevante data te zien. Het autodemontagebedrijf daarentegen kan dan weer enkel zien welke materialen zijn gebruikt en hoe de accu het beste gesloopt c.q. gerecycled kan worden.

Fotocredits: Nio ET7 op Nederlandse platen door @robertvh via Autoblog Spots!